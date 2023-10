Des documents de la GRC détaillent un stratagème présumé de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars dans la région du Grand Toronto

Des documents récemment publiés montrent la participation du Canada à une enquête internationale sur un réseau présumé de blanchiment d’argent dans la région du Grand Toronto qui, selon les autorités, est lié à un homme accusé de blanchir de l’argent pour le compte de terroristes.

Altaf Khanani, un ressortissant pakistanais, est sur le radar des forces de l’ordre internationales depuis au moins 2008, lorsqu’il a été arrêté dans son pays d’origine pour avoir prétendument transféré de l’argent illégalement.

Le Département d’État américain a accusé Khanani, autrefois décrit dans un article de presse comme « l’un des fraudeurs les plus recherchés au monde », d’avoir blanchi des milliards de dollars pour le crime organisé et des groupes terroristes, notamment Al-Qaïda et les talibans.

Les documents rendus publics lors du procès de Cameron Ortis, un ancien directeur du renseignement de la GRC faisant face à quatre accusations de violation de la Loi sur la sécurité de l’information, révèlent à quel point le Canada a participé à l’effort coordonné visant à enquêter sur Khanani – et montrent que les services de renseignement canadiens pensaient qu’il était un personnage central d’un réseau présumé de blanchiment d’argent dans la région du Grand Toronto.

Selon des documents publiés lors du procès, des représentants des Five Eyes – une alliance de renseignement regroupant l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis – se sont rencontrés en septembre 2014 et ont convenu de partager des renseignements et des informations sur les activités de Khanani.

« Altaf Khanani, basé aux Émirats arabes unis, serait à la tête d’un syndicat international de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars », indique un rapport de la GRC rédigé en septembre 2014.

Le rapport de la GRC a identifié une entreprise liée à Khanani « comme une menace prioritaire… en raison de son utilisation par le crime organisé et/ou des groupes terroristes pour blanchir les produits d’un crime ».

Un rapport d’enquête distinct de la GRC, également inclus dans les documents du procès, indique qu’au Canada, « les renseignements ont identifié un certain nombre d’agents qui travaillent pour Khanani ».

« Projet Oryx » est le nom de code donné par la GRC à son enquête sur le stratagème présumé de blanchiment d’argent dans la région du Grand Toronto. L’enquête a permis d’identifier des suspects.

L’un des rapports de la GRC présentés au tribunal indique que CANAFE, l’agence canadienne de renseignement sur les transactions financières, a signalé à la GRC plus de 3,5 milliards de dollars en transactions financières d’une entreprise.

Un rapport du Centre national de coordination du renseignement de la GRC, inclus dans les documents judiciaires, recommandait d’enquêter sur deux hommes d’affaires basés en Ontario pour enquêter sur leurs liens possibles avec Khanani. L’étude a également identifié cinq entreprises ontariennes potentiellement liées aux activités de Khanani, directement ou indirectement.

Ortis aurait tenté de correspondre avec Khanani

Ortis, 51 ans, travaillait comme directeur du renseignement à la GRC et est accusé d’avoir tenté de vendre des informations top secrètes.

Il fait face à six chefs d’accusation, dont trois pour partage d’informations opérationnelles spéciales « intentionnellement et sans autorisation » et un pour tentative de partage d’informations opérationnelles spéciales.

Le procès d’Ortis a débuté mardi et devrait durer huit semaines. Ortis a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui.

Les e-mails trouvés sur une clé USB prise au domicile d’Ortis ont été versés en preuve et suggèrent qu’Ortis essayait de contacter Khanani et de partager des informations secrètes avec lui.

Les avocats d’Ortis n’ont pas présenté leurs arguments mais ont indiqué qu’ils soutiendraient qu’il avait agi avec autorisation.

Cameron Jay Ortis, à droite, un ancien directeur du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des informations classifiées, retourne au palais de justice d’Ottawa lors d’une interruption des procédures à Ottawa le mardi 3 octobre 2023. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Après une enquête massive et pluriannuelle impliquant cinq pays, Khanani a été arrêté au Panama et inculpé en Floride pour 14 chefs d’accusation liés au blanchiment d’argent.

L’arrestation a été célébrée par les plus hauts responsables de l’application des lois comme le fruit d’une coordination internationale.

« Cette arrestation est le résultat d’un niveau sans précédent de partage et de coopération opérationnelle entre les partenaires de Five Eyes, et les leçons tirées de cette affaire sont déjà appliquées aux enquêtes ultérieures sur des réseaux criminels complexes », a déclaré le porte-parole du FBI, Randall Coleman, en 2016.

Les archives judiciaires américaines montrent que Khanani a accepté un accord de plaidoyer et a plaidé coupable à un seul chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment. Il a été condamné à plus de cinq ans de prison à Miami et à une amende de 250.000 US$.