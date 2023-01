Des documents classifiés au domicile de Pence également, selon son avocat – Shaw Local

NEW YORK – (AP) – Des documents portant des marques classifiées ont été découverts la semaine dernière au domicile de l’ancien vice-président Mike Pence dans l’Indiana, a déclaré son avocat aux Archives nationales dans une lettre – la dernière d’une série de découvertes d’informations confidentielles dans des résidences privées.

Les dossiers “semblent être un petit nombre de documents portant des marques classifiées qui ont été mis en boîte par inadvertance et transportés au domicile personnel de l’ancien vice-président à la fin de la dernière administration”, a écrit l’avocat de Pence, Greg Jacob, dans la lettre partagée avec The Associated Press.

Il a déclaré que Pence «a engagé un avocat extérieur, ayant de l’expérience dans le traitement de documents classifiés, pour examiner les dossiers stockés dans son domicile personnel après qu’il est devenu public que des documents avec des marques classifiées ont été trouvés dans la résidence du président Joe Biden à Wilmington.

Le ministère de la Justice utilise déjà des avocats spéciaux pour enquêter sur la présence de documents portant des marques de classification provenant du domaine de Floride de l’ancien président Donald Trump et du domicile de Biden et de l’ancien bureau de Washington. Le département affirme qu’environ 300 documents marqués classifiés, y compris au niveau top secret, ont été retirés de Mar-a-Lago, et les responsables tentent de déterminer si Trump ou quelqu’un d’autre devrait être accusé de possession illégale de ces documents ou d’essayer de entraver l’enquête criminelle qui dure depuis des mois.

L’avocat de Pence a déclaré dans sa lettre que l’ancien vice-président “n’était pas au courant de l’existence de documents sensibles ou classifiés à sa résidence personnelle” et “comprend la grande importance de protéger les informations sensibles et classifiées et se tient prêt et disposé à coopérer pleinement avec le National Archives et toute enquête appropriée.

Jacob a déclaré que Pence avait immédiatement sécurisé les documents découverts dans un coffre-fort verrouillé. Et selon une lettre de suivi de l’avocat datée du 22 janvier, des agents du FBI se sont rendus à la résidence de Pence pour récupérer les documents.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter mardi, et un avocat de Pence n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des précisions.

Sous a déclaré à l’Associated Press en août qu’il n’avait emporté aucune information classifiée avec lui lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il avait conservé de telles informations, il a répondu: “Non, pas à ma connaissance.”

Dans un Entretien de janvier avec Fox BusinessPence a décrit un “processus très formel” utilisé par son bureau pour traiter les informations classifiées ainsi que les mesures prises par ses avocats pour s’assurer qu’aucune n’a été prise avec lui.

«Avant de quitter la Maison Blanche, les avocats de mon équipe ont parcouru tous les documents à la Maison Blanche et dans nos bureaux là-bas et à la résidence du vice-président pour s’assurer que tous les documents qui devaient être remis aux Archives nationales, y compris documents classifiés, ont été remis. Nous avons donc suivi un processus très prudent à cet égard », a déclaré Pence.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.