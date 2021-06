Des documents américains résolvent le mystère de la dépouille du criminel de guerre Tojo

Il s’agissait d’une mission remplie de tension et très secrète, les responsables américains prenant apparemment des mesures extrêmes destinées à garder les restes de Tojo et ceux de six autres exécutés avec lui, loin des ultra-nationalistes cherchant à les glorifier en tant que martyrs. Les sept ont été pendus pour crimes de guerre juste avant Noël en 1948, trois ans après la défaite du Japon.