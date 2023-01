Des documentaires de célébrités juteux aux drames dignes de frénésie et le retour des classiques cultes – nos meilleures émissions de télévision de 2023

NOUS avons eu droit à un fabuleux festin de télé en 2022, mais les 12 prochains mois s’annoncent encore meilleurs.

Des documentaires de célébrités juteux à un tas de drames dignes d’intérêt – sans parler des retours du jeu télévisé culte des années 90 Gladiators et Big Brother – il y a beaucoup de friandises à attendre.

Keith Bernstein

Getty

Michelle Keegan joue dans le drame Ten Pound Poms sur la BBC[/caption]

Alors combinés prêts, alors que Hayley Minn et Thea Jacobs vous parlent de certains des meilleurs spectacles à surveiller en 2023.

Branchez-vous ou manquez-le. . .

Drame

TVI

Bbc

Michael Sheen et Sharon Horgan de Best Interests[/caption]

NOLLY (ITV, février): Quand un spectacle est créé par Russell T Davies et met en vedette Helena Bonham Carter, ça va être bien.

Avec ce trois épisodes, Davies espère égaler le succès du drame It’s A Sin de Channel 4 en 2021, sur la scène gay de Londres dans les années 80.

Nolly dramatise l’histoire de la disgrâce de l’actrice Noele Gordon, y compris son renvoi choc du feuilleton ITV Crossroads il y a 40 ans.

MEILLEURS INTÉRÊTS (BBC1, TBC): Jack Thorne, le cerveau derrière le drame Covid percutant Help for Channel 4 et National Treasure de 2016 sur la même chaîne, apporte sa dernière offre à BBC1.

Mettant en vedette Sharon Horgan et Michael Sheen, ce quatre épisodes raconte l’histoire déchirante de deux parents qui se battent pour garder leur fille malade en vie, contre l’avis médical.

DIX LIVRES POMS (BBC1, TBC): L’ancienne bombe de Corrie, Michelle Keegan, joue dans ce drame qui se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale.

Elle joue l’un des membres d’un groupe de Britanniques – connus sous le nom de Poms – qui ont émigré en Australie dans les années 1940 pour seulement 10 £, tous à la recherche d’une vie meilleure.

CETTE VILLE (BBC1, TBC): Du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, This Town est un thriller qui se déroule dans les Midlands au début des années 80, au moment même où la musique ska était en plein essor et réunissait des adolescents noirs, blancs et asiatiques.

Il ouvre ses portes en 1981, pendant « un moment d’énormes tensions et troubles sociaux », selon le Beeb.

Met en vedette Michelle Dockery de Downton Abbey et Nicholas Pinnock de Marcella.

AU-DELÀ DU PARADIS (ITV, TBC): Death In Paradise est devenu une comédie dramatique policière très appréciée depuis ses débuts en 2011.

Et cette année, la série policière obtient son premier spin-off, ramenant la star de Love Actually Kris Marshall dans le rôle de DI Humphrey Goodman, ainsi que Sally Bretton dans le rôle de Martha Lloyd.

Documentaires

Éclaboussure

SUPER LEAGUE : LA GUERRE POUR LE FOOTBALL (Apple TV+, 13 janvier) : Vous souvenez-vous de cette époque bizarre où un groupe des meilleures équipes européennes a tenté de se séparer pour former sa propre super-ligue ?

Ce nouveau quatre parties plonge dans ces jours dingues et prétend avoir un accès sans précédent aux présidents de ligue, aux propriétaires de clubs et aux architectes du projet condamné.

DAVID BECKHAM (Netflix, titre et sortie à confirmer) : Il a été l’un des footballeurs les plus célèbres de la planète, et ici, pour la première fois, Becks montre aux fans les coulisses de sa vie glamour.

La série comprend des interviews avec sa famille et ses amis, ainsi que des interviews inédites et des images de ses archives personnelles.

NOTRE PLANÈTE II (Netflix, à confirmer) : Le trésor national Sir David Attenborough est de retour avec sa superbe série Our Planet.

Avec l’aide de son équipe de caméras lauréate d’un Emmy, le gourou de la nature fournira des images plus incroyables du monde entier et percera les mystères de la façon dont et pourquoi les animaux migrent.

À LA MAISON AVEC LES FURYS (Netflix, à confirmer) : Gypsy King Tyson Fury a invité Netflix chez lui pour une série à la volée le suivant, sa femme Paris Fury et leurs six enfants.

La série prévoyait à l’origine d’explorer le retour du champion de boxe poids lourd à la vie de famille après sa retraite du ring – mais le cogneur a fait marche arrière sur ce plan, nous devrons donc attendre et voir ce qui se passera.

ROBBIE WILLIAMS (Netflix, titre et sortie à confirmer) : Le rockeur des anges Robbie est la dernière superstar à s’associer au géant du streaming Netflix pour renverser la vapeur sur sa vie et sa renommée.

Il reviendra sur son incroyable carrière – y compris ses jours Take That – pour cette série révélatrice, et s’ouvrira sur ses luttes contre la toxicomanie et la santé mentale.

WAGATHA CHRISTIE (Disney+, titre et sortie à confirmer) : Déclenchée par un tweet désormais infâme, cette prise de bec sensationnelle entre deux Wags nous avait saisis lors du passage en justice l’année dernière.

Maintenant, Coleen Rooney parlera pour la première fois en détail de sa bataille avec sa rivale Rebekah Vardy, qu’elle a accusée d’avoir divulgué des histoires à son sujet à la presse.

Les bingers en streaming

AMAZON PREMIUM

LIAM DANIEL/NETFLIX

Queen Charlotte, interprétée par Golda Rosheuvel, est une préquelle de Bridgerton[/caption]

THE RIG (Amazon Prime, 6 janvier): La star de Line Of Duty, Martin Compston, assume le rôle principal dans cette nouvelle série sombre.

Situé sur une plate-forme pétrolière au large des côtes écossaises, l’enfer se déchaîne lorsqu’il est englouti par un épais brouillard et frappé par une série de tremblements qui coupent la communication.

Après un grave accident, les soupçons grandissent et l’équipage commence à poser des questions sur ce qui se passe réellement.

Iain Glen de Game of Thrones joue également.

REINE CHARLOTTE : UNE HISTOIRE DE BRIDGERTON (Netflix, à confirmer) : Le drame d’époque Bridgerton est l’un des plus grands succès de Netflix, et le site de streaming encaisse avec ce premier spin-off.

La reine Charlotte, jouée par Golda Rosheuvel, est une préquelle de Bridgerton et retrace l’ascension au pouvoir du personnage royal très apprécié et sa romance avec le roi George.

Glamorous Arsema Thomas joue la version plus jeune de Lady Danbury, le personnage rendu célèbre par Adjoa Andoh.

LA COURONNE (Netflix, à confirmer) : La dernière série du drame royal devrait être la plus controversée.

Mettant en vedette Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II, il couvrira la mort de la princesse Di (interprétée par la beauté australienne Elizabeth Debicki), la relation de Tony Blair avec Sa Majesté et les premières relations du prince William avec Kate Middleton.

MA DAME JANE (Prime Video, TBC): Lady Jane Grey était la reine d’Angleterre pendant seulement neuf jours en 1553.

Cette comédie dramatique, avec un casting de stars composé de Dominic Cooper, Rob Brydon et Jim Broadbent, réinvente ce qui s’est passé pendant ce règne.

My Lady Jane a été décrite comme une “histoire à la langue acérée et chaleureuse, pleine de romance, d’aventure et de fantaisie”.

HEARTSTOPPER 2 (Netflix, à confirmer) : L’année dernière, les téléspectateurs sont tombés amoureux de cette histoire de deux adolescents, Charlie, un introverti, et Nick, un garçon de rugby, tombant amoureux.

La série a été inspirée par un roman graphique, et maintenant la suite est en cours d’adaptation pour continuer la douce histoire de passage à l’âge adulte.

Kit Connor, Joe Locke et Yasmin Finney sont tous confirmés pour leur retour tandis qu’Olivia Colman devrait reprendre son rôle de mère de Nick.

Réalité

Getty Images – Getty

AMAZON PREMIUM

Clarkson et co sont de retour pour une seconde aide, aux côtés de nouveaux animaux[/caption]

WINTER LOVE ISLAND (ITV2, janvier): Après une brève interruption, Love Island revient, avec la nouvelle animatrice Maya Jama qui succède à Laura Whitmore et un casting de singletons glamour.

La série d’hiver sera tournée au Cap, en Afrique du Sud.

CELEBRITY SAS: QUI OSE GAGNE (Chaîne 4, janvier): Il semble que la jungle australienne n’était pas un défi suffisant pour le député honteux Matt Hancock, car il teste maintenant son courage dans SAS: Who Dares Wins.

La nouvelle série, dirigée par l’homme dur Mark “Billy” Billingham, se déroule dans la jungle vietnamienne et voit l’ex-star de Towie James Argent, Love Islander Teddy Soares et la chanteuse de Liberty X Michelle Heaton faire de leur mieux pour impressionner.

ALAN DOIT GAGNER (E4, janvier): Ce nouveau huit parties voit un groupe de personnages plus grands que nature s’affronter pour devenir le plus populaire.

Mais il y a une tournure, car à leur insu, une équipe de célébrités se bat dans les coulisses pour réparer le jeu afin que l’outsider du groupe – surnommé Alan – gagne.

L’APPRENTI (BBC1, janvier): Lord Sugar se remet au travail alors que le spectacle revient pour sa 17e édition.

Les derniers entrepreneurs en herbe se disputent un investissement de 250 000 £ dans leur idée d’entreprise.

Cette année, ils incluent un propriétaire de salon de coiffure glam, un garçon qui dirige une école de théâtre à Glasgow et un patron de confiserie et influenceur Instagram.

Attendez-vous à l’autopromotion éhontée habituelle, aux doublures grinçantes et aux roulements des yeux de Karren Brady.

CLARKSON’S FARM (Prime Video, février): La série du chroniqueur du Sun Jeremy Clarkson est devenue un succès surprise l’année dernière.

Maintenant, lui et Kaleb, Gerald, Lisa et Cheerful Charlie, les personnages colorés de Diddly Squat Farm, sont de retour pour une seconde portion, aux côtés de nouveaux animaux.

BIG BROTHER (ITV2, automne): Le hit des années 80 est enfin de retour après des années de clameurs de la part des fans.

À l’origine sur Channel 4 avant de passer à Channel 5, il a donné naissance à plusieurs de nos stars de la télévision les plus aimées, y compris les favoris de This Morning Alison Hammond et Josie Gibson.

Jeux télévisés

Rex

Rex

TRICHE (Netflix, à confirmer) : La star d’EastEnders, Danny Dyer, devient l’hôte du quiz pour cette toute nouvelle émission.

L’acteur sera rejoint par le comédien et star de Strictly Come Dancing Ellie Taylor pour la série, où le public joue pour gagner 50 000 £ en répondant à des questions.

La torsion? Vous pouvez toujours gagner si vous ne connaissez pas la réponse – en trichant.

SURVIVANT (BBC1, à confirmer) : Il a été annulé après deux séries en 2002, mais l’émission de survie brutale est de retour.

Basé sur la franchise de réalité internationale du même nom, le défi voit 20 personnes jetées sur une île déserte et divisées en deux tribus pour s’affronter dans une série de tâches.

Pensez que Big Brother rencontre The Island With Bear Grylls.

Il s’est avéré un succès dans le monde entier, alors j’espère que ce 16 parties livrera la marchandise.

GLADIATEURS (BBC1, TBC): Gladiateurs, nous sommes prêts !

Le spectacle où les hommes de boeuf et les femmes super en forme s’affrontent pour prouver qui est le plus sportif est de retour.

La chroniqueuse de Sun Ulrika Jonsson a animé l’émission ITV tout en action dans les années 90, mais la nouvelle programmation n’a pas encore été confirmée.

JEU SQUID : LE DÉFI (Netflix, à confirmer) : Grisly Squid Game a été un succès l’année dernière, avec des téléspectateurs choqués et captivés par les rebondissements des défis mortels.

Maintenant, Netflix a développé une version réelle pour les fans, qui voit 16 personnes tomber sur une île tropicale.

La moitié d’entre eux ont les clés d’une villa de rêve, tandis que l’autre moitié doit survivre dans les bois et relever des défis quotidiens pour gagner sa place dans la végétation luxuriante.

À l’arrivée de chaque nouveau résident, un résident existant est expulsé dans les bois.

Seuls les occupants de la villa ont une chance de remporter le prix en argent.

THE CHALLENGE UK (Channel 5, TBC): Le premier concert télévisé de l’ancienne star de Towie Mark Wright depuis son retour au Royaume-Uni héberge notre version de The Challenge.

C’est la première fois que l’émission – populaire aux États-Unis – est réalisée avec des concurrents britanniques.

Tourné en Argentine, il voit 16 stars de la réalité dont Curtis et AJ Pritchard, Nathan Henry et James Lock s’affronter dans une série de défis extrêmes.