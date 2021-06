Des dizaines d’observations d’OVNI rapportées par l’armée canadienne remontant à 70 ANS après que des officiers eurent repéré des objets « brillants »

Des dizaines d’observations d’OVNI ont été signalées par l’armée canadienne au cours des 70 dernières années.

Les officiers ont décrit avoir vu des objets « lumineux » ressemblant à des extraterrestres voler plus vite que des avions de chasse dans des documents datant du début des années 1950.

L’armée canadienne a signalé des dizaines d’observations d’OVNI sur 70 ans Crédit : Getty

Une enquête de VICE World News a révélé près de sept décennies de cas liés à des extraterrestres impliquant les forces canadiennes après avoir parcouru des demandes d’informations, des dossiers publics et des interviews exclusives.

Les observations ont eu lieu dans des bases militaires et comprennent « une lumière symétrique pulsante orange » observée en silence au-dessus d’Ottawa par une paire d’officiers de la Force aérienne en mars 1950.

Deux ans plus tard, en avril 1952, deux officiers de la BFC North Bay ont repéré quelque chose « apparemment rond » comme « un feu de circulation ambré » qui se déplaçait à « une vitesse très élevée – comparable à deux fois la vitesse d’un avion de chasse F-86 » qui pourrait atteindre 650 mph.

Il a ensuite « dérapé jusqu’à s’arrêter, a changé de direction et a disparu », ont affirmé les agents.

Lors d’un autre incident en novembre 1967, un sergent de la BFC Moose Jaw a signalé « une lumière très brillante » à une altitude de 3 000 à 4 000 pieds qui montait en flèche vers le haut.

D’autres « objets brillants » ont été repérés par l’équipage de la Marine canadienne sur une paire de destroyers dans le Pacifique en 1968, et une « tache blanche en zigzag, virant au bleu et au rouge » au-dessus de la base ontarienne de la BFC Borden en 1978.

John Patrick McManus affirme avoir repéré un OVNI à la BFC Shilo au Manitoba, en disant à VICE : « En un instant ou deux, il s’est éloigné directement de nous, diminuant de luminosité alors qu’il disparaissait à une vitesse fantastique.

Pendant ce temps, John ‘Jock’ Williams a décrit une observation similaire à la BFC Winnipeg, affirmant que c’était « l’objet le plus brillant que j’aie jamais vu dans le ciel à côté du soleil ».

Un « engin triangulaire appartenant à l’armée américaine » planant dans le ciel Crédit : Glenna Sue T/MrMBB333

Des enfants observent un modèle d’extraterrestre au International UFO Museum and Research Center à Roswell, Nouveau-Mexique Crédit : AP

Des observations plus récentes ont été d’un « gros objet tubulaire » suivi par radar en 2002 et d’un « OVNI » à l’est de Regina, en Saskatchewan, en 2008, signalés par le personnel des Forces armées canadiennes aux contrôleurs aériens civils.

Une observation de « lumière intense » en 2007 a eu des dizaines de témoins et a même été filmée – mais cela n’a pas été rendu public.

Un porte-parole du ministère de la Défense nationale du Canada a déclaré à Vice qu’il n’était « au courant d’aucun lien ou participation du Canada aux études sur les ovnis du ministère américain de la Défense pour le moment, et les Forces armées canadiennes n’ont pas non plus d’unité dédiée à l’enquête sur les ovnis ».

Les révélations précèdent le rapport très attendu sur les ovnis qui devrait révéler tout ce que le gouvernement américain sait sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Le rapport non classifié examinera si les PAN constituent une menace pour l’espace aérien américain, selon Deadline.

Il est également prévu que des recommandations pour d’autres recherches et financements sur les ovnis soient incluses dans le dossier.

L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris la mesure sans précédent de publier un trio de vidéos remarquables qui montraient des « rencontres » avec des ovnis.

Images de l’US Navy montrant un OVNI en forme de pyramide volant au large de la Californie Crédit : Instagram @jeremycorbell

Une image fixe d’une vidéo non classifiée prise par des pilotes de la Marine montrant des interactions avec des «phénomènes aériens non identifiés» Crédit : AFP

Le plus frappant est peut-être une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac ».

Le commandant Dave Fravor et le lieutenant-commandant Alex Dietrich s’entraînaient avec un groupe d’attaque à environ 100 milles au sud-ouest de San Diego.

Ils pilotaient chacun un avion de chasse F/A-18F lorsqu’ils ont dit avoir vu un objet anormal voler dans leur voisinage.

Et plus récemment, des images effrayantes semblent montrer un navire de guerre de la marine américaine envahi par 14 ovnis « sphériques » voyageant jusqu’à 160 mph.

La vidéo a été divulguée à Jeremy Corbell, un réalisateur de documentaires, qui a été à l’origine d’une récente série d’images d’ovnis.

Corbell a posté le clip sur son Instagram à ses 200 000 abonnés, montrant l’écran radar de l’USS Omaha avec des bavardages audibles en arrière-plan de la part de l’équipage.

De nombreux objets peuvent être vus grouillant sur l’écran vert et noir du centre d’information de combat du navire.

Il a expliqué que la rencontre du 15 juillet 2019 au large des côtes de San Diego a duré deux heures de 21h à 23h et s’est terminée lorsqu’un des objets de 6 pieds a plongé dans l’océan.

Aucune épave n’a jamais été récupérée sur les lieux lorsqu’un sous-marin américain est allé enquêter.

Le documentariste, qui dirige le site Web Extraordinary Beliefs, affirme que des images fixes de ces images ont été incluses dans un briefing au groupe de travail américain sur les ovnis.