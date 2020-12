Ce n’est qu’il y a plusieurs semaines que Christopher Lamar a découvert qu’il échouait la plupart de ses cours.

Lamar, un aîné de 18 ans du lycée Lake Nona à Orlando, en Floride, a toujours aimé être étudiant. Il a couru pour le retour à la maison; il a lancé un club d’esprit. Les choses ont changé une fois que les cours ont été mis en ligne cette année. Lamar devait surveiller et cuisiner pour ses frères et sœurs, nettoyer et gérer le ménage. L’école est tombée au bas de sa liste de priorités.

Lorsque le conseiller d’orientation de Lamar l’a informé que son rapport d’étape de mi-semestre était criblé de F, cela l’a frappé: non seulement il ratait la science, un sujet dans lequel il excellait autrefois, il était également confronté à la perspective de se voir refuser un diplôme au printemps. .

Lamar a pour objectif de devenir pompier depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, et s’il n’est pas diplômé, il a réalisé que cet objectif pourrait devenir rien de plus qu’un rêve fané.

Lamar fait partie d’une douzaine de personnes âgées du lac Nona High qui, plus tôt cet automne, échouaient à la majorité – sinon tous – de leurs classes au milieu de l’enseignement à distance. Ces seniors ont choisi de terminer leur semestre en ligne, mais sur le campus: dans une salle de classe portable avec l’aide d’un enseignant dédié. Comme Lamar, beaucoup d’entre eux étaient préoccupés par les responsabilités domestiques; certains ne pouvaient tout simplement pas trouver leur rythme avec les classes virtuelles. Et comme Lamar, tous les étudiants se remettent sur les rails.

À l’échelle nationale, les élèves dont les notes chutent, y compris les personnes âgées dont les perspectives d’obtention du diplôme sont en jeu, peuvent ne pas avoir la chance de se rétablir.

Alors qu’une étude récente de Rand Corp. a révélé que seulement 6 enseignants américains sur 10 attribuent des notes cet automne, ce taux est presque le double de ce qu’il était au printemps dernier. Les taux d’échec de classe ont augmenté dans les districts du pays, de la Virginie à Hawaï. Et ces F ont tendance à être concentrés chez les étudiants de couleur à faible revenu, selon les données, ainsi que chez ceux qui apprennent encore à parler anglais ou qui sont handicapés.

Cette tendance soulève des questions sur la culture de la notation en général – en particulier à un moment où la réussite est tellement influencée par des facteurs indépendants de la volonté des élèves. «Les pratiques de classement traditionnelles ne nous donnent pas seulement des informations inexactes; ils sont également inéquitables », a déclaré Joe Feldman, un consultant en éducation qui travaille avec les écoles pour améliorer les pratiques de notation et a écrit le livre« Grading for Equity ».

«Il n’y a jamais de raison d’échouer un enfant si cet enfant – un échec signifie que vous n’avez absolument aucune possibilité de maîtriser quelque chose», a déclaré Tanji Reed Marshall, d’Ed Trust, une organisation nationale à but non lucratif qui cherche à combler les lacunes des opportunités dans les écoles. «L’idée d’échouer des élèves en ce moment semble inutile, en particulier si le« manque d’assiduité »d’un élève n’est pas dû à sa faute.»

Les notes sont subjectives

Le but des notes est – ou du moins devrait être – de s’assurer que les élèves excellent à long terme.

Les notes peuvent, par exemple, aider une école élémentaire à identifier et cibler les interventions auprès des élèves de troisième année qui sont en retard en lecture. Les étudiants qui ne sont pas de bons lecteurs à la fin de la troisième année sont quatre fois plus susceptibles que leurs pairs d’abandonner leurs études secondaires, selon la recherchespectacles.

Certaines études suggèrent également que la moyenne générale d’une personne au lycée est un bien meilleur prédicteur des chances de réussir et de terminer ses études collégiales que son score SAT ou ACT, peut-être parce que les notes sont plus personnalisées.

Mais la personnalisation, soutient Feldman, est autant une malédiction qu’une bénédiction. Les pratiques de notation actuelles sont intrinsèquement subjectives, ce qui les rend vulnérables aux préjugés implicites sur les performances et le potentiel des élèves.

Par exemple, les notes qui intègrent des facteurs tels que le comportement en classe ont tendance à pénaliser les élèves noirs, latinos et autochtones, qui sont plus disciplinés que leurs pairs blancs. Pendant ce temps, une étude publiée en 2018 par le Fordham Institute, un groupe de réflexion sur l’éducation de droite, a révélé que l’inflation des notes – la pratique consistant à donner à un élève des notes plus élevées qui «ne correspondent pas à des mesures objectives de la performance des élèves» – était la plus prononcée dans les écoles. desservant principalement des communautés aisées.

Les experts craignent que ce genre de biais ne soit en jeu au milieu de la pandémie.

Reed Marshall, un ancien enseignant, soupçonne même que de telles tendances sont devenues plus prononcées. «Vous implantez votre système de croyances dans les moments difficiles», a-t-elle dit, soulignant que de nombreux éducateurs ont «non seulement une vue plongeante sur les maisons des élèves».

«Si ce qu’ils voient est quelque chose qu’ils n’apprécient pas ou quelque chose sur lequel ils ont pitié», a-t-elle poursuivi, «ils vont voir leur mode d’enseignement à travers ces lentilles.

Au cours d’une année scolaire normale, par exemple, un enseignant peut donner des points de participation selon que les élèves ont enveloppé leur manuel dans une housse de protection, a déclaré Feldman. Maintenant, cet enseignant peut à la place ancrer des points de participation si un élève n’allume pas sa caméra pendant la classe. Pourtant, certains élèves peuvent laisser leurs appareils photo éteints parce qu’ils sont gênés par leur décoration intérieure ou ont des frères et sœurs qui courent en arrière-plan.

Pourtant, une classification rigoureuse est attrayante en ce moment, car d’autres mesures, telles que des tests standardisés, ont été interrompues.

Et lors des entretiens, certains élèves ont indiqué que les mauvaises notes qu’ils avaient reçues jusqu’à présent reflétaient fidèlement leurs performances dans les classes données. «Mon cerveau fonctionne différemment», a déclaré Grace Coons, une étudiante en deuxième année de lycée à Portland, dans l’Oregon, qui a du mal à absorber l’information lorsqu’elle est enseignée virtuellement et qui a échoué dans certaines matières en conséquence.

Bien que frustrée, elle a apprécié de voir ses notes plus tôt ce semestre parce que «je sais maintenant à quoi tendre la main».

Plusieurs aînés de la cohorte Lake Nona High ont également décrit leur F comme un signal d’alarme important qui, combiné au soutien qu’ils reçoivent maintenant, leur a permis de se remettre sur la bonne voie à temps pour l’obtention du diplôme.

«A défaut de quoi?

Mais donner un F pour rendre des comptes peut faire plus de mal que de bien, a déclaré Noelita Lugo, une mère de trois enfants qui a récemment été élue au conseil d’administration d’Austin Independent School District au Texas. Comme dans de nombreux districts du Texas, les taux d’échec ont grimpé en flèche dans les écoles d’Austin, où environ 11700 élèves échouaient au moins une classe à la mi-octobre, un bond de 70% par rapport à l’année dernière.

Les deux enfants plus âgés de Lugo sont des étudiants d’Austin et ils restent plus ou moins à flot sur le plan scolaire. Mais le nouveau membre du conseil scolaire craint que l’accent mis sur les méthodes prépandémiques pour évaluer le rendement ne leur fasse un tort psychologique, ainsi qu’à leurs pairs.

Elle a souligné son élève de première année, qui était en retard en lecture à la maternelle et n’a pas été en mesure de rattraper son retard. L’autre jour, il a demandé: «Maman, est-ce que je vais lire un jour?»

La famille de Lugo a plusieurs avantages: elle a une formation en travail social, a le luxe de travailler à distance et son conjoint est un père au foyer.« JE ne peut qu’imaginer les enfants de tous âges qui ressentent cela – qui se demandent: «Vais-je toujours échouer? Est-ce que je ne vais jamais me rattraper? Combien de temps cela va-t-il durer? », Dit-elle. «Aussi longue que cette année ait été ressentie pour les adultes, elle a été ressentie beaucoup plus longtemps pour les jeunes.»

En fin de compte, les notes ne mesureront pas les résultats, a déclaré Emily Sawyer, mère de cinq élèves à Austin.

«Ce que nous finirons par mesurer, c’est si un enfant a un soignant à la maison, a Internet, un appareil», dit-elle. «J’entends constamment que nos enfants échouent et je demande: ‘Eh bien, échouent à quoi?’

L’enfant aîné de Sawyer, un étudiant de première année du lycée qui n’avait jamais l’habitude de se stresser à propos des universitaires, se trouve maintenant constamment préoccupé par les implications à long terme de ses notes glissantes. Les systèmes éducatifs du pays, dit-elle, «n’ont pas du tout ajusté (leurs) attentes à l’égard des enfants, et ce n’est pas OK».

Les notes ont une influence considérable sur le sens de soi d’un élève et peuvent renforcer un état d’esprit fixe: «Je n’ai pas pu le faire au début, donc je ne pourrai jamais le faire», a déclaré Feldman.

Même avant la pandémie,plus de 3 lycéens sur 4 s’inquiètent de la possibilité de ne pas réussir à l’école, selon une enquête 2019-2020 de l’Université de Stanford auprès d’environ 54000 lycéens.

Qui est à blâmer?

Plusieurs aînés de la cohorte de l’école secondaire Lake Nona ont attribué en partie leur piqué plus tôt cet automne à un enseignement inefficace dans un cadre virtuel.

Jovaric Velazquez a fait ses devoirs mais « a trouvé les cours ennuyeux » et a été marqué une non-présentation pour 120 d’entre eux au moment où la pause de Thanksgiving s’est déroulée.

Lamar, le pompier en herbe, a proposé une justification similaire pour ses difficultés avec l’apprentissage à distance plus tôt ce semestre: «Vous avez des enseignants qui sont vraiment, comme, ennuyeux, monotones; ils n’ont aucune émotion », dit-il. «Vous avez tendance à ne pas vraiment faire attention en classe.»

Claudia et Carla Polonio Nunez, qui sont jumelles, ont déclaré qu’elles s’endormaient souvent pendant la journée.

Mais les enseignants peuvent résister aux efforts visant à donner aux élèves la clémence pendant l’apprentissage en ligne à l’époque de la pandémie. La notation est souvent le «dernier îlot d’autonomie» des enseignants, a déclaré Feldman. Des États comme la Californie interdisent même aux administrateurs de passer outre les notes des enseignants.

Les enseignants peuvent généralement décider du nombre de points qu’une tâche donnée vaut, par exemple, et de ce qui compte comme participation. Ils ont également leur mot à dire sur la façon dont ils appliquent leurs critères de notation – et à qui ils donnent ou ne donnent pas le bénéfice du doute.

Les résultats pourraient avoir d’énormes conséquences. Même avant la pandémie, Les enfants noirs étaient 1,5 fois plus susceptibles que leurs pairs blancs d’être retenus. Le racisme systémique était un facteur clé: les élèves de couleur sont moins susceptibles d’avoir accès à des soutiens pédagogiques, en partie parce qu’ils sont souvent dans des écoles qui manquent de ressources économiques. Leurs enseignants sont également moins susceptibles de les considérer comme du matériel universitaire.

Pourtant, la pandémie a été une épreuve par le feu dans l’art et la science de l’enseignement virtuel. Et de nombreux enseignants disent qu’ils subissent des pressions – ou sont tout à fait ordonnés – par les districts de continuer à attribuer les notes comme ils le feraient pendant une année scolaire normale.

Dans ce contexte, les parents et les défenseurs ont suggéré que la montée en flèche des taux d’échec en classe est en grande partie le résultat de la réticence des systèmes scolaires à ajuster leurs attentes.

Reed Marshall se demande si les écoles soutiennent adéquatement – et rapidement – leurs élèves les plus vulnérables. L’école est-elle intervenue dès qu’un élève a commencé à déraper? A-t-il avisé ses soignants? Plus important encore, ses dirigeants ont-ils demandé pourquoi tant d’étudiants échouent?

« Une des ironies est que la notation a des enjeux si élevés pour les élèves, mais les enseignants ne reçoivent pratiquement aucune formation sur la façon de noter », a déclaré Feldman. Et en l’absence de cette formation, de nombreux éducateurs «reproduisent simplement la façon dont ils ont appris» pour noter.

Les dirigeants de Lake Nona High ont décidé de poser ces questions et de modifier ses attentes pour les étudiants et les enseignants, ce qui est une grande raison pour laquelle bon nombre de la douzaine de personnes âgées de la cohorte ont remplacé leurs F par des A et des B. Comprenant que ces élèves avaient peut-être simplement besoin de plus de structure, leurs enseignants leur ont généralement laissé le temps de préparer leurs devoirs.

Mais chacun des huit aînés de Lake Nona High interrogés a cité l’ancien enseignant suppléant qui dirige la cohorte – Patrice Pullen, qui est elle-même parent des élèves de l’école – comme étant la sauce secrète qui les a aidés à se remettre sur les rails.

Lorsque Lamar, qui travaille également 30 heures par semaine dans un restaurant de restauration rapide, a manqué son bus pour aller à l’école récemment, il a couru de la maison au campus. Pullen, a-t-il dit, lui a donné le «peu de motivation» dont il avait besoin.

Non seulement Pullen leur a fourni la structure dont ils disent avoir besoin, mais elle les a également traités avec compassion.

Et comme l’a dit Reed Marshall, à l’heure actuelle, «le nom du jeu est la grâce».