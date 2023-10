Des dizaines d’étudiants de San Jose parmi les demi-finalistes du National Merit – The Mercury News

Des dizaines d’élèves des lycées publics et privés des quartiers de Willow Glen, Rose Garden et Almaden Valley à San Jose font partie des près de 1 140 lycéens de la Bay Area nommés demi-finalistes du programme national de bourses de mérite. Ces étudiants font partie des 16 000 demi-finalistes à travers le pays – moins de 1 % des lycéens du pays – qui seront désormais pris en compte pour environ 7 140 bourses d’une valeur de près de 28 millions de dollars au printemps prochain.

C’est l’avant-dernière étape du processus. Environ 95 % des demi-finalistes devraient être nommés finalistes, et environ la moitié de ces finalistes obtiendront une bourse. Plus de 1,3 million de lycéens répartis dans 21 000 lycées ont participé au concours via le test préliminaire de qualification pour les bourses d’études SAT/National Merit 2022, ou PSAT, qui sert de sélection initiale des participants au programme. Les demi-finalistes annoncés cette semaine comprennent les étudiants les plus performants de chaque État.

Dans la région de Rose Garden, les demi-finalistes de Basis Independent Silicon Valley sont Akshaya A. Ajan, Paras Goel, Alina Huang, Robert Ji, Shreyas Kapavarapu, Saanchi Kapoor, Nivedita P. Kripalani, Ethan Y. Liu, Shreyas M. Nanjanagud, Alyssa. E. Naoumov, Maggie J. Peng, Max Polosky, Maya Sriram, Anoushka A. Tamhane, Caitlyn N. Tom, Brandon M. Tsai, Shivaani Venkatachalam, Achyuth K. Vivek, Ellie Xi, Paulina Xu, Ivan Y. Zhang et Meryl Zhang.

Les demi-finalistes du Bellarmine College Preparatory sont Samuel Y. Arthur, Eddie J. Bae, Aneesh Bairagi, Saketh R. Dasaradhi, Gavin L. Griffin, Andrew S. Huang, Surya S. Krishnapillai, Aswin Surya, Andrew Wen et Daniel M. Yim.

Les demi-finalistes du mérite national du lycée Leland d’Almaden Valley sont Claire Chen, Leonard Chen, Justin R. Etter, David Kim, Inseo Kim, Justin Lai, Daniel Lin, Breanna Lu, Sucheer Maddury, Medha Nemani, Sandhya Ram, Ethan Ransing,

Imran Shaikh, Norah Shen, Kristie Sue, Anson Ting, Darren Tsai, Lexi Xu et Jeannine Yu.

À la Presentation High School de Willow Glen, les élèves nommés demi-finalistes sont Anusha S. Jain, Anisha Shukla et Margaret G. Yang.