Des dizaines d’États poursuivent Google pour les frais de l’App Store

Apple, qui exploite l’autre grand magasin d’applications pour smartphones, fait également l’objet d’un examen minutieux pour la réduction des ventes d’applications et des abonnements aux développeurs. Epic Games, le créateur de Fortnite, a déposé une plainte antitrust contre Apple l’année dernière, l’accusant d’abuser de son pouvoir de marché pour facturer aux fabricants d’applications des commissions injustement élevées. Il attend une décision sur l’affaire le mois prochain.

Les développeurs d’applications mobiles ont contesté la façon dont Google leur fait utiliser son propre système pour les paiements à l’intérieur de leurs produits. Ce système facture une commission de 30% sur de nombreuses transactions, ce qui, selon les développeurs, les oblige ensuite à facturer des prix plus élevés pour leurs services.

La poursuite serait la quatrième action en justice antitrust fédérale ou étatique déposée contre Google depuis octobre, mais la première à examiner la boutique d’applications lucrative de l’entreprise. Il était déposé devant un tribunal fédéral du district nord de la Californie, selon un dossier public , qui montrait que la poursuite était menée par l’Utah, la Caroline du Nord, New York et le Tennessee.

WASHINGTON – Un groupe de dizaines d’États et le District de Columbia ont poursuivi Google mercredi pour des allégations selon lesquelles son magasin d’applications mobiles abuse de son pouvoir de marché, élargissant les défis juridiques auxquels le géant de la recherche Internet est confronté.

D’autres plaintes antitrust contre Google se sont concentrées sur la recherche et la publicité. L’année dernière, le ministère de la Justice a poursuivi l’entreprise pour affirmer qu’elle protégeait illégalement son monopole sur la publicité de recherche en ligne. Un procès ultérieur des procureurs généraux de l’État a accusé Google d’abuser de son pouvoir sur la technologie publicitaire, et ils l’ont poursuivi séparément pour avoir écrasé des services de recherche plus petits.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le procès a été signalé plus tôt par Bloomberg.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.