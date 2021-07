Des dizaines d’enfants tués dans l’incendie d’une usine au Bangladesh après le verrouillage de la porte principale forçant les travailleurs à sauter du toit

AU MOINS 50 personnes sont mortes après qu’un incendie a éclaté dans une usine d’aliments et de boissons au Bangladesh – les victimes étant pour la plupart des enfants.

L’incendie s’est déclaré jeudi soir dans l’usine Hashem Food and Beverage à Rupgani, à 24 km de la capitale Dhaka.

L'incendie dévastateur a éclaté jeudi soir

Les membres de la famille des travailleurs ont montré des photos de leurs proches aux services d'urgence pour essayer de les retrouver

52 corps ont été récupérés dans le bâtiment de cinq étages, des responsables déclarant que certains travailleurs ont été contraints de sauter des étages supérieurs pour échapper aux flammes.

30 autres personnes ont été blessées dans l’incendie, qui a commencé au rez-de-chaussée, et sont actuellement soignées dans un hôpital local.

Le directeur adjoint des pompiers et de la défense civile, Debasish Bardhan, a déclaré que 49 corps avaient été récupérés jusqu’à présent à l’intérieur de l’usine et que les opérations de sauvetage se sont poursuivies.

Des flammes se sont élevées des étages supérieurs du bâtiment, et il a été affirmé qu’une porte de sortie clé de l’usine était verrouillée de l’intérieur.

Mustain Billah, l’administrateur du district de Narayanganj, a déclaré à Reuters : « Trois personnes sont mortes en sautant du bâtiment pour échapper à l’incendie et 49 corps carbonisés ont été retrouvés ».

Le responsable de la police, Abdullah Al Mamun, a déclaré qu’une enquête légale avait été lancée, avec trois équipes de police dépêchées pour enquêter – insistant sur le fait que des poursuites judiciaires seraient engagées contre les responsables de l’incendie.

Ekattor TV a déclaré que la plupart des personnes décédées dans l’incendie étaient des enfants et que les pompiers tentaient toujours de l’éteindre 18 heures après son déclenchement.

L'incendie a éclaté pendant 18 heures avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser

Des membres de familles en colère sont toujours à la recherche de leurs proches quelques heures après l'incendie

Des membres de la famille dévastés des travailleurs ont protesté à l’extérieur de l’usine contre les allégations selon lesquelles elle était verrouillée de l’intérieur et ont exigé des recherches pour leurs proches.

L’usine, qui transforme des jus et des boissons non alcoolisées, emploie près de 7 000 travailleurs et un grand nombre d’entre eux sont des enfants.

Les circonstances entourant l’incendie et la façon dont il a commencé sont actuellement inconnues, le nombre de personnes à l’intérieur de l’usine à l’époque n’étant pas non plus disponible.

Il s’agit du dernier incendie meurtrier dans une usine au Bangladesh qui a fait des centaines de morts, certains ayant conduit à des manifestations contre les conditions de travail.

Au moins 117 personnes ont été tuées en novembre 2012 après l’incendie d’une usine de confection à la périphérie de Dhaka.

L’incendie meurtrier d’une usine dans l’histoire du pays a été un incendie à l’usine de mode de Tazreen, qui a fait 200 blessés.

L’incendie a déclenché une protestation des travailleurs, qui appelait à une meilleure sécurité sur le lieu de travail et a entraîné la fermeture de 200 usines pendant les manifestations.

Un troisième incendie un an plus tard à l’usine textile de Mirpur, dont les clients comprenaient Gap, Next et H&M, a tué sept personnes et aurait été déclenché par une machine à tricoter défectueuse.

Au Bangladesh, l’industrie textile a été critiquée dans le passé pour ses mauvaises conditions de travail, ses bas salaires et ses faibles niveaux de santé et de sécurité.

La police a ouvert une enquête sur l'origine de l'incendie