Des dizaines de voyageurs descendent sur un terrain de rugby, forçant la suppression des camps d’été pour enfants

Des dizaines de voyageurs sont descendus sur un terrain de rugby, forçant la suppression des camps d’été pour enfants.

Plus de 20 caravanes se sont garées sur un terrain du Ely Rugby Club dans le Cambridgeshire.

Plus de 20 caravanes se sont garées sur un terrain à Ely Rugby Club Crédit : © Terry Harris

Les séances du club ont dû être annulées Crédit : © Terry Harris

Un camp d’été du club a dû déménager dans une école voisine après que des voyageurs aient pris possession du terrain.

Un porte-parole d’un club de rugby a déclaré: « Nous réitérons que personne ne devrait se rendre au club avant que notre situation actuelle ne soit réglée et que nos invités soient partis. »

Les voyageurs avaient quitté d’autres points d’arrêt illégaux de l’East Cambridgeshire avant de se présenter au club de rugby, a rapporté le Ely Standard.

Les caravanes sont arrivées au club mardi, et tous les entraînements au sol ont dû être annulés.

Ely Rugby Club travaille avec la police du Cambridgeshire et le conseil de district de l’East Cambridgeshire pour nettoyer le terrain.

Un local a affirmé que les voyageurs avaient laissé des ordures dans d’autres zones à proximité, selon le Standard.

Ils ont déclaré: « Ils ont laissé Waterbeach et Stretham un vrai gâchis avec du caca humain et du caca de chien et des enfants brisés jouent dans des parcs.

« Je suis tout à fait pour qu’ils soient là, mais respectez où ils restent. »

