La police est descendue ce soir sur un lieu de l’ouest de Londres au milieu des informations faisant état d’une rave illégale alors que la capitale était plongée dans le rang 4.

Une vidéo prise par un passager de bus de passage montrait plus d’une douzaine de voitures et de fourgonnettes de police devant une adresse à Putney, dans le sud-ouest de Londres, aux premières heures de dimanche.

Des foules de gens pouvaient être vues dans la rue près des fourgonnettes de police devant une banque du métro.

Cela survient alors que Boris Johnson a déclenché la fureur en fermant tous les magasins non essentiels et en interdisant les voyages lorsqu’il a créé un nouveau niveau de verrouillage des coronavirus, encore plus strict.

Les restrictions sévères sont entrées en vigueur à partir de minuit dans une tentative désespérée de réduire le virus.

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux montrent des policiers se préparant à intercepter ce que l’on pense être une rave illégale

Dans des images prises par un passager de bus de passage, des foules de personnes pouvaient être vues dans la rue près des fourgonnettes de police attendant de traverser la route devant une banque de métro.

Les photographies du dernier incident ont montré une forte présence policière à Putney. Bien que les rapports d’une rave n’aient pas été confirmés, des officiers ont été photographiés en train de faire la queue devant un lieu avec des boucliers balistiques.

Les raves illégales sont devenues une occurrence régulière du week-end pendant le verrouillage. Le 28 novembre, des images de caméras portées sur le corps montraient un policier criant: « Tout le monde doit commencer à partir maintenant » par la porte d’entrée d’une maison à Chislehurst.

Alors qu’un groupe est immédiatement parti, un autre a tenté de se cacher dans une autre pièce.

En entrant dans la maison et en découvrant le deuxième groupe, l’officier a crié incrédule: « D’accord, tout le monde doit partir. C’est ridicule. Allons. En dehors.’

Les fêtards aux yeux troubles ont alors lentement filtré hors de l’adresse, qui avait été remplie de lumières disco fluorescentes brillantes.

Cela a été une année parsemée de rassemblements illégaux alors que des DJ et des ravers clandestins organisaient des événements pendant le verrouillage du coronavirus.

Des dizaines de voitures de police se sont déversées dans une rue de Putney au milieu des informations selon lesquelles une rave illégale aurait eu lieu alors que la capitale était plongée dans le rang 4

En octobre, des centaines de jeunes se sont rassemblés dans un entrepôt illégal toute la nuit à Londres.

Des vidéos partagées en ligne ont montré qu’une foule de ravers ignorent les règles de distanciation sociale pour se tenir côte à côte dans une salle de Barking bondée devant un DJ en direct.

Les fêtards ont souri à la caméra et ont dansé sous l’éclairage stroboscopique dans des scènes susceptibles d’avoir causé un autre pic d’infections à Covid-19.

Beaucoup avaient leurs caméras éteintes alors qu’ils pompaient leurs poings en l’air au rythme de la musique, dans des images qui ont déclenché une enquête policière.

Le dernier rassemblement présumé survient alors que Londres était plongée dans un verrouillage de niveau 4 – fermant tous les magasins non essentiels.

Boris Johnson a fait face à la fureur la nuit dernière lorsqu’il a annulé de manière dramatique Noël pour 16,4 millions de personnes après avoir appuyé sur le bouton de panique sur une nouvelle souche mutante de coronavirus.

La tranche draconienne signifie des restrictions de voyage, y compris une commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même – même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer les « bulles » festives de cinq jours.

MailOnline a contacté la police métropolitaine pour obtenir des commentaires.