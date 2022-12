«Des dizaines de victimes» allèguent qu’un consultant de Vancouver les a escroqués avec un faux programme d’immigration

Une femme de Vancouver a été accusée d’avoir fraudé des dizaines de migrants en leur promettant une voie vers la résidence permanente au Canada grâce à un programme d’immigration qui n’existe pas réellement.

L’inscription de Liza Lucion en tant que consultante en immigration agréée a été suspendue indéfiniment cet été face à de nombreuses plaintes d’anciens clients qui prétendent avoir été arnaqués, et elle fait l’objet d’un recours collectif proposé faisant des allégations similaires.

Elle nie toutes les allégations d’actes répréhensibles.

Selon un avis de réclamation modifié déposé en octobre devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique par le représentant du demandeur Andres Barrios Medellin, Lucion et sa société Canadian Global Immigration Consulting Services “ont annoncé et facturé des frais exorbitants pour déposer des demandes d’immigration pour les migrants par le biais d’un programme qui n’existait pas. “

Il allègue que « des dizaines de victimes ont payé à Lucion et à l’entreprise des frais d’environ 5 000 $ ou plus » pour un programme lié au COVID qui, selon elle, leur donnerait des permis de travail ouverts de deux ans qui leur permettraient de faire venir leur famille au Canada et de leur fournir une voie vers résidence permanente. Il affirme également que Lucion s’est déformée, affirmant qu’elle était avocate.

L’allégation poursuit en disant que les personnes concernées étaient dans une “détresse mentale grave” après avoir appris “qu’elles étaient au Canada sans statut légal ou avec un statut expirant et qu’aucune véritable demande n’était en cours pour obtenir, renouveler ou prolonger leur statut”.

Barrios, un ressortissant mexicain, a déclaré à CBC qu’il s’était senti confus, frustré et désespéré lorsqu’il a appris qu’il ne recevrait pas le permis de travail qu’il attendait.

“Je suis toujours en contact avec les personnes qui ont embauché Liza, et je dirais que le sentiment commun que nous avons … c’est de perdre du temps”, a déclaré Barrios – du temps qui aurait pu être passé avec des parents vieillissants à la maison ou en passant par voies d’immigration légitimes.

Il a comparé la situation au jeu de Samuel Beckett En attendant Godot.

“Nous attendions et attendions et attendions depuis si longtemps – attendant quelque chose qui n’allait pas arriver.”

Liza Lucion, consultante en immigration suspendue à Vancouver, est accusée d’un large éventail d’inconduites. (Shutterstock / Camilo Torres)

Le mari de Lucion, Jose Guadalupe Garcia Hernandez, et une entreprise sous-traitante qu’il dirige sont également nommés comme défendeurs dans le procès.

Le couple a tous deux déposé des réponses au recours collectif proposé niant toutes les allégations de fraude, de négligence ou de complot.

“Mme Lucion nie absolument avoir profité des travailleurs”, a déclaré son avocate Melanie Samuels à CBC dans un courriel.

“Elle est injustement vilipendée par ce groupe de plaignants car aucune fraude n’a été prouvée, c’est seulement allégué. … Il est très probable qu’ils ont mal compris ce qu’elle leur a dit et ont été encouragés par d’autres à faire cette attaque vicieuse contre son entreprise et réputation.”

Samuels a allégué que Barrios avait violé son contrat de mandat avec Lucion et n’avait pas coopéré au processus d’immigration, malgré ses “meilleurs efforts” pour l’aider.

La réponse de Lucion à la réclamation indique qu’elle “a agi honnêtement et de bonne foi” à tout moment, en s’appuyant sur de véritables programmes et politiques d’immigration liés à la pandémie de COVID-19. Il poursuit en alléguant qu’elle a souvent payé de sa poche pour tenir à jour le statut d’immigration de ses clients.

Lucion nie également avoir dit à ses clients qu’elle était avocate. Cependant, la Law Society of BC a confirmé qu’elle avait accepté de s’engager à se conformer à la Legal Professions Act en ce qui concerne ces allégations.

La réponse de son mari Garcia à la plainte nie toute implication dans la fourniture de conseils sur les programmes d’immigration ou leur promotion. Il dit que même s’il fournissait parfois des traductions en espagnol à sa femme, il “facilitait simplement les communications entre les parties et n’était pas lui-même partie aux communications”.

Lucion aurait menacé des clients qui se sont plaints

La licence de Lucion en tant que consultant en immigration était suspendu par le College Of Immigration and Citizenship Consultants dans une ordonnance provisoire en juillet, et elle a été condamnée à payer 10 000 $ de frais.

La présidente du comité de discipline du collège, Susan Heakes, a écrit que le collège enquêtait sur 11 plaintes déposées par d’anciens clients en 25 mois. Heakes a déclaré que si les allégations contre Lucion étaient prouvées, son permis serait probablement révoqué ou au moins suspendu pour une “longue” période.

“Cette inconduite présumée serait l’une des infractions les plus graves qu’un consultant en immigration pourrait commettre car elle a de graves conséquences pour les victimes et elle jette une mauvaise lumière sur la profession”, a déclaré Heakes.

Les plaintes décrites dans sa décision reflètent étroitement celles de la déclaration de Barrios.

Les deux documents montrent que plusieurs anciens clients allèguent que Lucion a organisé des séances d’information de groupe où elle a affirmé que les ressortissants étrangers vivant au Canada pouvaient postuler par son intermédiaire à un nouveau programme gouvernemental. Elle aurait garanti des permis de travail ouverts si les clients retenaient ses services.

Certains anciens clients allèguent que Liza Lucion les a menacés d’expulsion après s’être plaints. (Agence des services frontaliers du Canada)

“Lorsque cela ne s’est pas produit”, indique la décision de Heakes, “et que certains de ces anciens clients se sont plaints à Mme Lucion et ont demandé le remboursement de leurs honoraires, Mme Lucion les aurait menacés et intenté des poursuites civiles sans fondement contre eux.”

Ces menaces présumées, selon la décision, incluaient le fait de dire à un ancien client qu’elle les accuserait d’évasion fiscale ou les ferait expulser.

Barrios a déclaré que la lecture de ces allégations était profondément bouleversante.

“Après avoir entendu ces histoires, je me sens… Je ne veux pas dire que je ressens cela, mais c’est quelque chose proche de la rage”, a-t-il déclaré.

Les allégations décrites dans la décision du collège et les documents judiciaires dans le recours collectif proposé n’ont pas été prouvées.