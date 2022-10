Des dizaines de vélos mis au rebut retirés du canal pendant le nettoyage à Amsterdam

Amsterdam abrite plus de vélos que d’habitants, c’est pourquoi elle est populairement connue comme la capitale mondiale du vélo. La capitale des Pays-Bas est souvent confrontée à d’énormes problèmes en ce qui concerne le processus de mise au rebut des vélos. Alors que certains d’entre eux sont emportés dans les canaux, beaucoup sont délibérément jetés en raison de moyens d’élimination inappropriés. Pour éviter l’étouffement des canaux dû aux vélos, la ville nettoie souvent les voies navigables à l’aide de technologies modernes. Maintenant, une vidéo de leur processus de nettoyage est devenue virale sur les réseaux sociaux, laissant Internet stupéfait.

Le mécanisme utilisé pour nettoyer les canaux consiste à tirer les vélos hors de l’eau depuis les profondeurs des canaux. Comme ce n’est pas humainement possible, d’énormes machines ressemblant à des crabes sont construites pour retirer tous les vélos mis au rebut. Le 8 octobre, l’utilisateur de Twitter Cosas de la Vida a partagé une vidéo de quelques volontaires nettoyant le canal de la ville. La courte vidéo présente une grue dotée d’une ouverture en forme de griffe attachée à un bateau. La grue atteint le fond du canal et traîne plusieurs vélos en une seule fois. Regardez la vidéo ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Avec plus de 8 millions de vues, la vidéo a laissé les internautes complètement incrédules. Un utilisateur qui était auparavant impressionné par tous les vélos de la ville a écrit : « Lors de ma première visite là-bas, j’ai été impressionné par tous les vélos que j’ai vus sur terre. Je ne savais pas qu’il y avait autant de sous-marins aussi.

Il y a plus de 160 canaux à Amsterdam et la plupart d’entre eux ont été construits au 17ème siècle. Il y a plus de 800 000 vélos à Amsterdam. Chaque année, plus de 10 000 vélos sont pêchés dans les canaux. pic.twitter.com/K0sfuzOYGh —Hassan Ijaz (@HIjazTiwana) 11 octobre 2022

Un autre a expliqué le problème en détail : « Il y a plus de 160 canaux à Amsterdam et la plupart d’entre eux ont été construits au 17e siècle. Il y a plus de 800 000 vélos à Amsterdam. Chaque année, plus de 10 000 vélos sont pêchés dans les canaux.

Il est rapporté que les gens garent périodiquement leurs vélos le long des voies navigables de la ville, ce qui les amène parfois à tomber dans le canal. En plus de cela, une majorité de personnes poussent également intentionnellement leurs vélos dans l’eau comme un moyen facile de s’en débarrasser.

