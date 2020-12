Un avion chargé de 162 cueilleurs de fruits des Tonga a atterri en Australie cette semaine, rejoignant 202 autres travailleurs de la nation insulaire du Pacifique qui sont arrivés récemment.

Alors que le groupe précédent se dirigeait vers le nord du Queensland pour cueillir des mangues et des raisins, le nouveau groupe est en quarantaine dans un hôtel et se prépare à cueillir des baies dans le climat plus frais de la Tasmanie.

Les producteurs de fruits australiens sont fortement dépendants des travailleurs saisonniers qui voyagent en provenance d’autres pays, tels que les routards, les interdictions de voyager liées aux coronavirus ayant décimé leur main-d’œuvre.

Un avion chargé de 162 travailleurs des Tonga a atterri en Tasmanie cette semaine pour aider à cueillir des fruits dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre (photo: des travailleurs des îles du Pacifique cueillent des baies en Australie en novembre)

Neuf pays insulaires du Pacifique sont en mesure de contourner les interdictions de voyager pour travailler dans les fermes australiennes (photo) alors qu’un manque de 26000 travailleurs saisonniers est traité par les producteurs de fruits et légumes

Les travailleurs tongans, qui ont atterri à Hobart lundi soir dans le cadre du Pacific Labour Scheme, travailleront dans des fermes de la région de Devonport et de Launceston, y compris Hillwood Berries sur la rivière Tamar.

Simon Dornauf, directeur de la ferme de Hillwood, a déclaré que les visiteurs tongans cueilliraient des mûres, des fraises, des framboises et des myrtilles, une fois qu’ils auraient terminé la quarantaine de 14 jours.

« Les gars qui sont actuellement avec nous ont fait des journées considérablement longues pour le moment, donc cela allégera simplement le fardeau de ces gars une fois qu’ils seront sortis de la période de quarantaine », a déclaré M. Dornauf à l’examinateur.

«Nous sommes actuellement au milieu de notre apogée. Donc ils vont rater ça, mais c’est juste la nature des fenêtres de quarantaine que nous avons eues.

Il y a actuellement 260 travailleurs saisonniers et 100 habitants qui travaillent à Hillwood Berries, une seule ferme parmi l’industrie des baies de 80 millions de dollars par an en Tasmanie.

Les travailleurs des îles du Pacifique (photo) ont été autorisés à se rendre en Australie malgré la fermeture des frontières, bien que le nombre de personnes ayant voyagé dans le pays ne soit que d’environ 1000.

L’industrie des baies de Tasmanie vaut 80 millions de dollars par an, les fermes des États employant des milliers de travailleurs (image en stock)

M. Dornauf a expliqué que les nouveaux travailleurs sont la «dernière pièce du puzzle» dont la ferme a besoin pour récolter et emballer avec succès leurs produits pour les supermarchés.

Les citoyens des Tonga, qui n’ont eu aucun cas signalé de coronavirus, peuvent obtenir des visas de travail de neuf mois en Australie malgré la fermeture des frontières internationales en mars pour lutter contre la propagation du Covid.

Les autres pays qui peuvent postuler au régime du travail du Pacifique sont les Fidji, Kiribati, Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa, les îles Salomon, le Timor-Leste, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Moins de 1 500 travailleurs des îles du Pacifique ont pris l’avion pour l’Australie en vertu des restrictions assouplies.

Les fermes de tout le pays s’efforcent de pourvoir 26 000 emplois saisonniers pour récolter et emballer les produits pour les supermarchés après la fermeture des frontières internationales.

Le gouvernement a récemment offert aux habitants australiens jusqu’à 6000 dollars en espèces s’ils déménagent dans des zones régionales pour des travaux agricoles pendant seulement six semaines.

La remise en argent est fournie sur l’argent dépensé pour effectuer le travail – comme les billets d’avion, l’hébergement, les vêtements de travail, les repas et la location de voiture.

Pour plus d’informations sur l’aide à la réinstallation du gouvernement pour occuper un emploi pour des travaux agricoles de courte durée, consultez le site Web du ministère de l’Éducation, des Compétences et de l’Emploi.

Les producteurs de fruits australiens (photo) ont du mal à trouver des travailleurs pour cueillir et emballer les fruits pour les rayons des supermarchés