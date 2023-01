Des dizaines de tombes chrétiennes renversées et défigurées dans le cimetière historique de Jérusalem : “Effacer le crime de haine”

Des dizaines de tombes chrétiennes ont été retrouvées défigurées et renversées dans un cimetière historique de Jérusalem et la police israélienne a déclaré avoir arrêté deux personnes liées au crime.

Des policiers ont été envoyés au cimetière protestant du mont Sion à Jérusalem pour enquêter sur le crime sur un site associé dans la tradition chrétienne à la Cène que Jésus a partagée avec ses disciples la veille de sa crucifixion et également sacrée pour les juifs et les musulmans.

Sur les lieux, ils ont trouvé une trentaine de pierres tombales chrétiennes qui avaient été renversées et vandalisées.

Des images de caméras de sécurité largement partagées dimanche ont montré deux jeunes hommes – tous deux portant une calotte juive et des tzitzit, les franges rituelles nouées portées par les juifs pratiquants – pénétrant par effraction dans le cimetière, renversant des croix de pierre et brisant et piétinant des pierres tombales, laissant une traînée de débris et pierres tombales brisées.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l’attaque d'”acte immoral” et d'”affront à la religion”. L’archevêque anglican de Jérusalem, Hosam Naoum, l’a qualifié de “crime de haine manifeste”. Le consulat britannique a déclaré qu’il ne s’agissait que de la dernière d’une série d’agressions contre la communauté chrétienne dans la ville sainte de Jérusalem.

Parmi les tombes détruites, il y en avait une contenant un buste du XIXe siècle de Samuel Gobat, le deuxième évêque protestant de Jérusalem décédé en 1879, a indiqué le diocèse épiscopal. Les tombes de trois policiers, citoyens britanniques servant dans les forces de police de ce qui était alors la Palestine sous domination britannique, ont également été vandalisées.

Le diocèse a averti que la profanation du cimetière devait être considérée comme un avertissement inquiétant sur la “haine contre les chrétiens”.

Le commissaire en chef Assaf Harel a déclaré que deux personnes ont été arrêtées dans le crime et Haartez signalé que les deux suspects ont 18 et 14 ans.

“Tout dommage aux institutions et sites religieux est grave et nuit à la vie unique et délicate qui existe pour les membres de toutes les religions dans la ville”, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères. tweeté vendredi . “Nous avons un engagement continu à maintenir la sécurité et l’ordre, ainsi qu’une lutte sans compromis et déterminée contre les contrevenants où qu’ils soient.”

La population chrétienne d’Israël a augmenté de 2% en 2021, pour atteindre un total de 185 000, ce qui représente 1,9% de la population totale d’Israël, Le Times of Israel a rapporté.

Environ 70% des chrétiens vivent dans la partie nord du pays dans des villes comme Nazareth et Haïfa, tandis qu’environ 13 000 vivent à Jérusalem.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.