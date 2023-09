Des dizaines de Syriens figurent parmi les disparus suite aux inondations catastrophiques en Libye, selon un observateur de la guerre

BEYROUTH (AP) — Un dentiste syrien, un confiseur qui fabriquait de délicieuses friandises arabes, un charpentier.

Des Syriens de tous horizons ont quitté leur pays déchiré par la guerre pour la ville libyenne de Derna au cours des dernières années, à la recherche de travail et de meilleures opportunités.

Aujourd’hui, des dizaines d’entre eux sont portés disparus et on craint qu’ils soient morts après que la tempête méditerranéenne Daniel ait déclenché des inondations catastrophiques qui ont ravagé la ville côtière dimanche soir, provoquant des destructions et emportant des quartiers entiers dans la mer.

Le nombre de morts a dépassé les 11 000 et plus de 10 000 sont portés disparus. Cinq jours plus tard, les chercheurs continuent de fouiller dans la boue et les bâtiments creusés à Derna, à la recherche de corps.

Selon un groupe d’observation de la guerre, l’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé en Grande-Bretagne, 42 Syriens ont été confirmés morts en Libye, alors que le nombre réel pourrait atteindre 150.

Les victimes comprennent à la fois des Syriens qui vivaient et travaillaient en Libye depuis longtemps, et des migrants syriens qui utilisaient la Libye comme point de transit pour tenter d’atteindre l’Europe, le plus souvent au moyen de voyages périlleux à travers la mer Méditerranée, sur des bateaux dangereux organisés par des passeurs. .

Il y a deux ans, Ammar Kanaan, le fils de Nisma Jbawi, âgé de 19 ans, a quitté son domicile dans la province de Daraa, au sud de la Syrie, l’un des épicentres du soulèvement de 2011 contre le gouvernement du président syrien Bashar Assad.

Il s’est rendu en Libye, où il envisageait de travailler et d’économiser de l’argent pour payer aux autorités syriennes une somme d’environ 8 000 dollars qui lui éviterait le service militaire obligatoire.

Jbawi a déclaré que son fils lui avait parlé pour la dernière fois dimanche après-midi. Il lui a dit qu’il fermerait la confiserie où il travaillait et rentrerait chez lui car une forte tempête était attendue. Elle a tenté à plusieurs reprises de l’appeler lundi, sans succès. Son compte WhatsApp montre que son téléphone était en ligne pour la dernière fois vers 1h30 du matin lundi.

« Nous avons encore de l’espoir », a-t-elle déclaré, les larmes l’étouffant.

Alors que la tempête frappait Derna dimanche soir, les habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque les barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue ont déversé le Wadi Derna, une rivière qui coule des montagnes à travers la ville et se jette dans la mer.

Mardi, l’oncle de Kanaan s’est rendu en voiture à Derna depuis Benghazi, ville de l’est de la Libye où il travaille, pour découvrir que le bâtiment où vivait son neveu avait été emporté par la mer.

« Tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur sont présumés morts », a déclaré Jbawi.

Rami Abdurrahman, qui dirige l’Observatoire, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de confirmer qu’un seul survivant sur les 150 Syriens portés disparus à Derna depuis dimanche soir. Mais il est difficile d’obtenir des chiffres précis dans le chaos qui a suivi la destruction.

Comme la Syrie, où la guerre civile a tué un demi-million de personnes et forcé plus de 5 millions de personnes à devenir réfugiés à travers le monde, la Libye a traversé ses propres années de conflit.

Ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole est divisé entre des gouvernements rivaux à l’Est et à l’Ouest depuis 2014, soutenus par diverses milices et mécènes internationaux. Derna est gouvernée par l’administration orientale de la Libye, où le commandant militaire Khalifa Hiftar exerce un pouvoir important.

Pourtant, pour certains Syriens, la Libye offre des perspectives d’une vie meilleure. Les Syriens peuvent facilement entrer en Libye avec un visa touristique et trouver du travail – les salaires sont plus élevés que ce que beaucoup gagnent dans leur pays.

Zeid Marabeh, 19 ans, est arrivé en Libye il y a deux ans en provenance de Homs, dans le centre du pays, et a travaillé comme charpentier.

Il a raconté à l’Associated Press au téléphone depuis Derna comment il avait vu l’eau monter vers son immeuble dimanche soir.

«Puis j’ai entendu un grand boum», a déclaré Marabeh. C’est à ce moment-là que les barrages se sont effondrés.

Lorsque le niveau de l’eau a commencé à monter dans son quartier, il a couru frénétiquement vers les hauteurs – la colline voisine de l’Est de Shiha. De là, il a vu l’eau détruire presque tout sur son passage.

Il y est retourné lundi matin, après la baisse des eaux, pour voir son oncle et ses proches. Le bâtiment où ils vivaient avait disparu. Son oncle, Abdul-Ilah Marabeh, sa tante Zeinab et leur fille Shahd, âgée d’un an, étaient partis, a-t-il déclaré.

Marabeh a déclaré qu’il avait fouillé les rangées de corps étalés dans leur rue mais n’avait pas pu trouver la famille de son oncle.

Jeudi, à Damas, la capitale syrienne, les membres de la famille Qalaaji ont reçu les condoléances pour les huit membres de leur famille tués à Derna.

Firas Qalaji, son épouse Rana Khateeb et leurs six enfants devaient être enterrés en Libye, a indiqué la famille dans un communiqué.

Ghina al-Qassim a déclaré que son neveu, Hani Turkomani, était un dentiste arrivé à Derna il y a neuf mois « pour améliorer sa vie ». Ses cousins, déjà là-bas, lui avaient trouvé un travail.

Après que les eaux se soient calmées, les cousins, qui ont survécu au drame, sont partis à sa recherche. Ils ont déclaré que son appartement était rempli d’eau et de boue, mais qu’un grand trou dans le mur leur faisait espérer qu’il aurait pu s’échapper du bâtiment ou avoir été extrait par les secouristes, a déclaré al-Qassim.

« Si Dieu le veut », a-t-elle ajouté.

Bassem Mroué, Associated Press