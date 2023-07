Des dizaines de sources affirment que Jonathan Majors a des antécédents de violence

Les choses ne font qu’empirer pour Jonathan Majors alors qu’il attend son procès pour des allégations d’abus de la part de son ex-petite amie.

Pierre roulante a publié un rapport jeudi, citant « plus de 40 personnes qui ont connu Majors pendant ses études supérieures, sa carrière à Hollywood et ses relations amoureuses ».

Ces sources se sont ouvertes à la publication sur divers détails troublants d’abus présumés de la part de l’acteur, y compris neuf sources qui ont affirmé qu’il aurait étranglé une femme avec qui il sortait, en disant qu’il était mentalement et émotionnellement violent avec elle. La femme n’a pas parlé directement à Pierre roulante, mais deux de ces sources ont affirmé que même si elle avait essayé de quitter la relation plusieurs fois et avait même un plan de sortie, elle est restée dans la relation.

Une autre femme liée à la star aurait dit à des amis que sa relation avec Majors était une « torture émotionnelle ». Une source à qui la femme se serait confiée au sujet de la relation a ajouté qu’il y avait eu des moments de « quasi-violence » où la Credo III star serait « remplie de rage » et dirait qu’il « avait besoin de frapper quelque chose ou de frapper un mur ou quelque chose de cette nature ».

Ces sources décrivent Majors comme un « homme compliqué, imprévisible et parfois violent, qui peut passer du charme au froid en un éclair ». Ils ont également déclaré qu’il aurait abusé de deux partenaires amoureux, « un physiquement, tous les deux émotionnellement ».

Pour aggraver les choses, ces allégations d’abus physiques, mentaux et émotionnels remontent à l’époque de Majors à la David Geffen School of Drama de Yale « et se sont poursuivies sur les tournages de ses films et émissions de télévision, où les membres de la production ont fait part de leurs inquiétudes quant à son traitement de l’équipage.

« Il était de notoriété publique qu’il était [a good actor]et qu’il terroriserait également les personnes avec lesquelles il était sorti », a déclaré l’une des sources à la publication.

En réponse à ce rapport explosif, l’équipe de Majors a nié les allégations, insistant sur le fait que l’acteur n’a abusé de personne physiquement, verbalement ou émotionnellement.