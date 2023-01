Des dizaines de soldats russes tués dans une frappe massive de missiles à Donetsk

Des dizaines de soldats russes ont été tués dans une frappe massive de missiles tôt le jour du Nouvel An dans la région ukrainienne de Donetsk, a déclaré Moscou, marquant ce qui pourrait être l’une des attaques les plus meurtrières contre les forces russes depuis le début de l’invasion.

Les autorités de Moscou, les blogueurs de guerre pro-Kremlin et les chaînes Telegram ont reconnu l’attaque, mais ont fourni un bilan peu concluant et contradictoire.

Igor Girkin, une figure ultranationaliste qui a dirigé les séparatistes soutenus par Moscou lors du conflit dans le Donbass en 2014 et critique régulièrement les décisions militaires de la Russie, a déclaré que le bâtiment avait été « presque complètement détruit » et a allégué que les munitions stockées dans le bâtiment avaient aggravé les dégâts.

“Presque tout l’équipement militaire a également été détruit, qui se trouvait juste à côté du bâtiment sans aucun déguisement”, a écrit Girkin sur Telegram, affirmant que “plusieurs centaines” avaient été tués et blessés et que beaucoup manquaient encore sous les décombres.

Photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux est apparu pour montrer l’épave du bâtiment, les pompiers passant au peigne fin les décombres. L’administration installée par la Russie a déclaré qu’au moins 25 roquettes avaient été tirées sur la région dans la nuit de la veille du Nouvel An.

L’incident de Makiivka marque un cas rare où Moscou confirme officiellement des pertes substantielles. En mai dernier, selon le commandement militaire ukrainien et les services de renseignement occidentaux, presque tout un bataillon russe et des dizaines de véhicules militaires ont été anéantis par l’artillerie ukrainienne alors qu’ils tentaient de traverser un pont flottant sur la rivière Donets, dans l’est de l’Ukraine.

Poutine a déclaré que la Russie se battait en Ukraine pour protéger sa « patrie » et a qualifié 2022 « d’année de décisions difficiles et nécessaires » et « d’événements fatidiques » qui avaient jeté les bases de l’avenir de la Russie.

Poutine, peu habitué à perdre, est de plus en plus isolé alors que la guerre vacille

“L’Occident a menti au sujet de la paix mais se préparait à l’agression” et “utilise cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie”, a déclaré Poutine. “Nous n’avons jamais permis et ne permettrons jamais à personne de nous faire cela.”