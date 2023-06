Des dizaines de sacs contenant des restes humains retrouvés au Mexique | Nouvelles du monde

Quarante-cinq sacs contenant des restes humains ont été retrouvés dans le centre du Mexique, ont indiqué les autorités.

Les sacs ont été retrouvés dans une gorge à la périphérie de Guadalajara, selon le bureau du procureur de l’État de Jalisco, qui a ajouté que les restes appartenaient à la fois à des hommes et à des femmes.

Ils ont été retrouvés alors que les autorités recherchaient sept jeunes travailleurs du centre d’appels qui ont disparu la semaine dernière du district de Zapopan.

Il n’est pas clair si les sept font partie des restes trouvés, et une recherche se poursuit pour d’autres parties du corps.

De telles découvertes ne sont pas rares au Mexique, où plus de 110 000 personnes sont portées disparues, dont beaucoup ont probablement été victimes des cartels de la drogue du pays.

Jalisco compte le plus grand nombre de personnes disparues – 15 000, selon les chiffres du gouvernement – et il y a aussi des milliers de corps dans des morgues et des cimetières qui n’ont pas été identifiés.

En savoir plus:

Comment les cartels de la drogue ont transformé le Mexique en centre du meurtre

L’essor du commerce alimente l’épidémie de drogue et la guerre de rue meurtrière

À l’intérieur d’un laboratoire de drogue secret : produits chimiques mortels et piliers du cartel

Parmi les découvertes similaires de ces dernières années, figurait la découverte de 18 sacs en plastique contenant des parties de corps piratées près d’un viaduc autoroutier à Guadalajara en février 2021.

En novembre 2020, 113 corps et restes humains supplémentaires ont été retrouvés dans une fosse commune de la ville d’El Salto, juste à l’extérieur de Guadalajara.