Des dizaines de réunions Covid avec le ministre non déclarées pendant 12 mois en « erreur administrative »

Plus de deux douzaines de réunions Covid tenues par un ministre du gouvernement sous le feu n’ont pas été déclarées pendant plus d’un an en raison de ce que le gouvernement a qualifié d’« erreur administrative », il est apparu.

Les discussions de Lord Bethell avec les entreprises, y compris certains contrats attribués d’une valeur de plusieurs millions de livres sterling pendant la réponse à la pandémie, ont été incluses hier dans une mise à jour des données de transparence du gouvernement.

Le miroir ont rapporté que les dossiers mis à jour montraient que 27 réunions tenues au cours de la première semaine d’avril 2020 – au plus fort de la première vague de la crise de Covid au Royaume-Uni – n’avaient pas été divulguées dans une liste rendue publique en octobre dernier.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré L’indépendant l’absence de déclaration d’une semaine de réunions, incluse dans une mise à jour des registres mardi, était « due à une erreur administrative ».

« Cela a maintenant été corrigé avec la liste complète des réunions, y compris celles du 1er avril au 5 avril, disponibles pour examen de la manière habituelle », a déclaré un porte-parole du département.

La révélation intervient alors que le ministre de la Santé fait face à des appels à la démission pour son utilisation d’un courrier électronique personnel – plutôt que des canaux de communication officiels – pour des affaires liées au gouvernement.

Le n°10 a reconnu que Lord Bethell avait utilisé un compte privé, mais a également suggéré que cela était autorisé dans les règles, tandis que le pair a insisté sur le fait qu’il avait respecté le code ministériel « dans tout ce que je fais ».

Le ministre de la Santé a déclaré à ses pairs cette semaine : « En ce qui concerne l’utilisation du courrier électronique privé, puis-je rassurer les membres que j’ai lu le code ministériel, j’ai signé le code ministériel et je cherche à le faire respecter dans tout ce que je fais. »

Répondant aux préoccupations soulevées avec lui à la chambre haute, le chef de file des conservateurs a déclaré : « Je suis absolument rigoureux pour m’assurer que les affaires du gouvernement sont menées par les canaux formels appropriés. »

Les contrats étaient négociés par des fonctionnaires, et non par des ministres, et passaient par des « boîtes numériques départementales », les décisions étant communiquées « par le biais d’une infrastructure gouvernementale sécurisée ».

Mais le parti travailliste a réitéré son appel à une enquête intergouvernementale «à grande échelle» sur l’utilisation de courriels privés par les ministres, qui, selon le parti, doit désormais inclure toute réunion non déclarée.

Angela Rayner, chef adjointe du parti, a insisté mercredi : « Lord Bethell doit être limogé immédiatement et ce racket doit cesser maintenant.

« Les ministres conservateurs pensent qu’il y a une règle pour eux et une autre pour le reste d’entre nous, et la puanteur de la saleté venant du gouvernement est accablante ».

Elle a ajouté : « Boris Johnson a déjà montré qu’il n’avait pas les qualités requises d’un Premier ministre en ne limogeant pas Matt Hancock.

« Nous avons besoin d’une enquête complète et indépendante sur les courriels privés et les réunions non déclarées au sein du gouvernement qui ont vu l’argent des contribuables remis aux copains conservateurs et la saleté qui pollue notre démocratie.