Des dizaines de résidents de Polo dont les maisons et les entreprises ont été inondées à la recherche d’aide – Shaw Local

POLO – Les responsables de Polo s’efforcent de faire déclarer la ville zone sinistrée après que 9 à 12 pouces de pluie la semaine dernière aient laissé des dizaines de maisons endommagées par les inondations.

“C’était littéralement les chutes du Niagara qui sortaient de nos toilettes”, a déclaré Janette Krontz à propos de l’impact des tempêtes des 7 et 8 août. « Nous avions 3 à 4 pieds [of water] dans notre sous-sol, et nous n’avons jamais eu de fuite dans le nôtre.

L’inondation était si grave qu’une fissure s’est formée dans leur salon à l’étage et “a littéralement soulevé toute notre maison”, a-t-elle déclaré.

Les commentaires de Krontz sont venus pendant la période de consultation publique de la réunion régulière du 15 août du conseil municipal de Polo. Au moins sept membres du public ont pris la parole, cherchant des réponses sur ce que la ville pouvait offrir en termes d’assistance pour leurs biens endommagés. La discussion a duré environ 30 minutes.

L’échevin Randy Schoon a préfacé la période de consultation publique en récapitulant ce que les membres du conseil municipal ont déjà fait et font pour aider.

“Je vais vous dire carrément, votre compagnie d’assurance vous a probablement déjà dit à tous, il n’y a pas [coverage]», a déclaré Schoon aux participants à la réunion. « Je vous garantis que l’assurance de la ville va vous dire la même chose. Nous avons déjà emprunté cette voie. Quand vous avez ce genre d’eau, ce genre de pluie, il n’y a nulle part où aller. Et une fois que ça remplit les tuyaux, c’est parti.

Les responsables de la ville ont appelé les représentants de l’État Tony McCombie et Tom Demmer, ainsi que le sénateur de l’État Brian Stewart, a expliqué Schoon. McCombie, Demmer et Stewart ont dirigé la ville vers le coordinateur de l’agence de gestion des urgences du comté d’Ogle, Tom Richter, et ont dit aux responsables de la ville de fournir à Richter une liste des résidents touchés et autant de pièces justificatives que possible.

Mardi matin, le greffier municipal Sydney Bartelt avait une liste de plus de 35 résidents de Polo qui ont subi une inondation de sous-sol le 8 août à envoyer à Richter.

Le comté d’Ogle devra déclarer la zone zone sinistrée avant que la Croix-Rouge ou l’Agence fédérale de gestion des urgences n’interviennent pour aider, a déclaré Bartelt.

Ceux dont les maisons ou les entreprises ont été inondées devraient prendre des photos et conserver tous les reçus, a déclaré Schoon.

“Ayez une trace écrite pour pouvoir dire : ‘C’est ce que j’ai dépensé'”, a-t-il dit.

Benne à l’usage des personnes touchées par les inondations

Lors de la réunion du 15 août, les membres du conseil municipal sont parvenus à un consensus sur le fait que la ville paierait pour une grande benne à ordures où les personnes qui ont subi des inondations dans des maisons ou des entreprises peuvent se débarrasser des objets endommagés ou détruits.

La benne est située dans le parking du 113 E. Colden St. et a été mise en place mardi après-midi.

Si quelqu’un a des questions ou souhaite être ajouté à la liste des personnes concernées qui sera soumise au comté d’Ogle, contactez l’hôtel de ville de Polo au 815-946-3514.

Pourquoi les égouts sanitaires ont également été inondés

La pluie s’écoule généralement dans les égouts pluviaux, mais lorsqu’il y a une inondation du sous-sol ou de l’eau stagnante dans les rues, elle s’infiltre dans le système d’égout sanitaire, a déclaré le directeur des travaux publics, Kendall Kyker.

Les gens ont tendance à essayer de racler l’eau dans les drains de sol lorsqu’un sous-sol est inondé, et ces drains de sol sont raccordés au système d’égout sanitaire, a-t-il expliqué.

Le projet Colden Street – un projet d’amélioration des égouts pluviaux de 3,2 millions de dollars couvrant environ 10,5 pâtés de maisons du quartier des affaires et des quartiers résidentiels du centre-ville de Polo – est destiné à aider à atténuer l’eau stagnante sur Division Avenue causée par des pluies torrentielles. Division Avenue est le nom de la route 26 de l’Illinois dans les limites de la ville de Polo.

Le projet de Colden Street « aidera énormément » une fois terminé, a déclaré Kyker. Mais, en attendant, cette eau se déverse directement dans les égouts sanitaires à travers les minuscules trous dans les plaques d’égout destinées à les ouvrir, a-t-il déclaré.

“C’est comme ouvrir un robinet et le laisser couler”, a déclaré Kyker.

Une autre raison pour laquelle les égouts sanitaires ont débordé est à cause des branchements de pompes illégaux, a déclaré Schoon. La ville travaille depuis un certain temps à vérifier les branchements dans chaque maison pour s’assurer qu’ils sont correctement effectués, a-t-il déclaré.

Cependant, a déclaré Schoon, même lui essaiera de faire couler de l’eau dans son siphon de sol pour s’en débarrasser en cas d’inondation comme il y en a eu le 8 août.

“C’est ce que c’est le plus – des drains de sol”, a déclaré Kyker. «Lorsque vous avez neuf ou 10 sous-sols ou peu importe, l’eau va au siphon de sol et le [sanitary sewer] les tuyaux se remplissent immédiatement.

C’est pourquoi les toilettes de Krontzes débordaient, a-t-il noté.

Kyker, qui vit de l’autre côté de la ville que les Krontze, a déclaré que les 8 pouces d’eau de son sous-sol ne pouvaient pas s’écouler par son siphon de sol car les conduites d’égout sanitaire étaient pleines.

Au cours d’une journée normale, 250 000 à 300 000 gallons d’eau passent par l’usine de traitement des eaux usées de la ville, a déclaré Schoon. Des jours comme le 8 août, 3 millions de gallons d’eaux usées sont traités.