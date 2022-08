Des dizaines de requins se cachent à quelques mètres de la côte des semaines après que le nageur a été «recraché» par un prédateur

Des dizaines de requins ont été repérés au large de la côte californienne – des semaines après qu’un nageur a été abattu par un grand blanc.

Des dizaines de requins léopards ont été détectés près de la station balnéaire de La Jolla, dans le comté de San Diego, plus tôt cette semaine.

Des dizaines de requins léopards ont été capturés nageant au large de la côte californienne Crédit : CBS

Les animaux ont été vus à la surface du lit de l’océan alors qu’ils chassaient pour se nourrir Crédit : CBS

Des images dramatiques montrent les animaux faisant surface au fond de l’océan alors qu’ils chassent pour se nourrir.

De superbes prises de vue aériennes ont capturé les requins nageant près des paddleboarders.

Alexandra Mier y Teran, de Everyday California, a déclaré à CBS8: «Pendant l’été et au début des premiers mois d’automne, nous assistons à la migration de requins léopards, principalement des femelles enceintes, qui viennent dans la région de La Jolla pour profiter des eaux plus chaudes.

“Elles accélèrent leur période de gestation et sont en fait capables de donner naissance à leurs petits un peu plus tôt qu’une grossesse typique pour les requins.”

Alexandra a révélé que les requins grincent des dents pour broyer les carapaces des crustacés.

Les prédateurs ont tendance à vivre le long de la côte du Pacifique et à affluer vers La Jolla en raison de ses eaux chaudes.

Les requins léopard migrent généralement vers les côtes entre juin et décembre.

Les espèces, qui sont assez inoffensives pour les humains, se régalent de la vie marine, y compris les poissons et les crabes, et mesurent jusqu’à sept pieds de longueur.

Il n’y a pas eu d’attaque mortelle de requin léopard, mais un plongeur a été blessé par l’animal dans la baie de Trinidad, en Californie, en 1955.

Manny Ezcurra, de l’aquarium de Monterey Bay, a déclaré: “Les requins léopard ont la réputation d’être dociles envers les gens.”

Plus tôt ce mois-ci, un paddleboarder de Pacific Grove et son chien ont été éjectés de sa planche lorsqu’un requin a attaqué.

Les deux n’ont subi aucune blessure à la suite de l’épreuve terrifiante, rapporte CBS News.

Les flics ont dit que le requin avait nagé sous la planche et l’avait retournée.

Les agents ont admis qu’ils ne connaissaient pas l’espèce du requin.

Steve Bruemmer, 62 ans, a été mutilé par un grand blanc le mois dernier.

Il a déclaré à CBS qu’il avait été mordu “furieusement” sur les cuisses et l’abdomen.

‘FURIEMENT’ MORDU

Se souvenant de l’attaque, Bruemmer a déclaré: «Et il m’a attrapé, puis m’a tiré vers le haut, puis m’a plongé dans l’eau, puis il m’a recraché.

“Il me regardait, juste à côté de moi.

“J’ai pensé qu’il pourrait me mordre à nouveau, alors je l’ai poussé avec ma main et je lui ai donné un coup de pied avec mon pied et il est parti.

“Je ne suis pas un phoque. Il cherche un phoque. Nous ne sommes pas leur nourriture.”

Il a été mis en sécurité par deux témoins qui ont vu l’attaque se dérouler.

Bruemmer a ensuite été transporté au centre médical Natividad, où il a subi une opération de deux heures et a reçu 28 unités de sang.

En juin, un requin de sept pieds a été aperçu en train de nager au large de Pismo Beach en Californie.

Tomas Butterfield, 42 ans, a été tué par un grand requin blanc la veille de Noël 2021 alors qu’il surfait au large des côtes californiennes.

Il rendait visite à sa mère lorsque l’attaque mortelle s’est produite au large de la plage de Morro Strand State.

Butterfield a été mordu à la tête, à la poitrine et à l’épaule.

Le rapport d’un coroner a révélé qu’il était décédé des suites de multiples blessures traumatiques contondantes pénétrantes.

Butterfield a subi une fracture du crâne, des côtes écrasées et d’autres blessures.

Le pathologiste Dr Joyce Carter a déclaré qu’il était décédé quelques minutes après l’attaque.

L’ADN de l’autopsie a confirmé que ses blessures provenaient d’un grand requin blanc.

L’oncle de Butterfield, Grant, a déclaré au LA Times en janvier : “C’est une terrible perte, à 42 ans, avec lui qui rassemble ses affaires et commence à faire quelque chose de lui-même.”