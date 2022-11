Des dizaines de réfugiés syriens rentrent chez eux après la crise au Liban

BEYROUTH (AP) – Des dizaines de réfugiés syriens sont rentrés chez eux samedi depuis l’est du Liban dans le deuxième convoi en moins de deux semaines alors que Beyrouth tente d’organiser un retour massif de réfugiés dans le pays déchiré par la guerre.

L’agence de presse nationale libanaise a déclaré que le “retour volontaire” samedi comprenait 330 Syriens qui sont partis de l’est de la vallée de la Bekaa vers la région occidentale de Qalamoun en Syrie. Qalamoun borde le Liban et a été témoin il y a des années de certains des pires combats du conflit de 11 ans en Syrie.

Le 26 octobre, quelque 500 réfugiés sont retournés en Syrie, devenant le premier groupe à rentrer chez eux en plus de deux ans.

Après avoir vécu au Liban pendant des années, de nombreux réfugiés syriens ont décidé de rentrer chez eux après avoir été touchés par la crise économique historique de trois ans du pays qui a plongé les trois quarts des Libanais dans la pauvreté. Depuis le début de la crise économique fin 2019, certains politiciens libanais ont blâmé les réfugiés pour la crise.

Le Liban a accueilli plus d’un million de réfugiés syriens, mais beaucoup affirment que ce nombre est bien plus élevé. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré environ 825 000 Syriens mais a cessé de les compter en 2015 à la demande des autorités libanaises. Plus tôt cette année, les responsables ont vanté un plan visant à renvoyer 15 000 réfugiés par mois, qui ne s’est jusqu’à présent pas concrétisé.

En 2018, le Liban a commencé à organiser des voyages de « retour volontaire ». Les Syriens s’inscriraient pour revenir, puis la liste serait gérée par des responsables de la sécurité syriens pour voir si quelqu’un était recherché pour arrestation ou considéré comme une menace pour la sécurité de Damas. Ces noms seraient rejetés et la liste originale réduite aux noms définitifs.

Les rapatriés ne représentent qu’une infime fraction de la population massive de réfugiés qui restent au Liban, car les Nations Unies soutiennent que la Syrie n’est pas sûre pour les retours massifs.

“Les rapatriés ont reçu des garanties de retour des autorités libanaises et syriennes”, a déclaré samedi à la presse le ministre libanais des Affaires sociales, Hector Hajjar, près de la frontière syrienne. Il a ajouté que la communauté internationale devrait encourager de tels retours et si ce n’est pas le cas, elle “devrait être neutre dans ce cas”.

Les voyages de retour ont été interrompus en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. À ce moment-là, quelque 21 000 réfugiés étaient retournés en Syrie de cette manière, selon des responsables libanais. Le HCR indique qu’au moins 76 500 réfugiés syriens sont rentrés volontairement du Liban depuis 2016, certains dans le cadre de voyages organisés par le gouvernement et d’autres par leurs propres moyens.

Le conflit syrien qui a débuté en mars 2011 a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays, qui s’élevait à 23 millions.

