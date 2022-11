Des dizaines de réfugiés syriens rentrent chez eux après la crise au Liban

L’agence de presse nationale libanaise a déclaré que le “retour volontaire” samedi comprenait 330 Syriens qui sont partis de l’est de la vallée de la Bekaa vers la région occidentale de Qalamoun en Syrie. Qalamoun borde le Liban et a été témoin il y a des années de certains des pires combats du conflit de 11 ans en Syrie.

Le 26 octobre, quelque 500 réfugiés sont retournés en Syrie, devenant le premier groupe à rentrer chez eux en plus de deux ans.

Le Liban a accueilli plus d’un million de réfugiés syriens, mais beaucoup affirment que ce nombre est bien plus élevé. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré environ 825 000 Syriens mais a cessé de les compter en 2015 à la demande des autorités libanaises. Plus tôt cette année, les responsables ont vanté un plan visant à renvoyer 15 000 réfugiés par mois, qui ne s’est jusqu’à présent pas concrétisé.