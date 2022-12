Des dizaines de records quotidiens de basse température établis à travers la Colombie-Britannique

Des avertissements de froid extrême et d’écoulement arctique sont en place dans toute la province

Une personne traverse une route couverte de neige et de glace à Burnaby, en Colombie-Britannique, le mercredi 21 décembre 2022. Une tempête de neige a déversé plus de 30 centimètres de neige dans la région métropolitaine de Vancouver cette semaine. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Les communautés de la Colombie-Britannique ont établi ou égalé 34 autres records quotidiens de basse température mercredi (22 décembre) alors qu’un front arctique continue de traverser la province.

Environnement Canada a émis des avertissements de froid extrême et de débit arctique pour la grande majorité de la province. Mercredi, les creux quotidiens ont chuté jusqu’à -48,1 ° C et des records ont été battus dès 1921.

Les enregistrements comprennent :

Région d’Agassiz : Nouveau record de -13,6 C, battant -13,5 C établi en 1990.

Région de Bella Bella : Nouveau record de -14,4 C, battant -10,0 C établi en 2021.

Région de Bella Coola : Nouveau record de -18,6 C, battant -14,3 C établi en 1990.

Région de Burns Lake : Nouveau record de -40,5 C, battant -38,2 C établi en 2008.

Région de Clearwater : Nouveau record de -32,0 C, battant -31,1 C établi en 1921.

Région de Clinton : Nouveau record de -35,3 C, battant -30,5 C établi en 1990.

Région de Comox : Record égal de -10,0 C établi en 1924.

Région de Dawson Creek : Nouveau record de -42,5 C, battant -38,9 C établi en 1933.

Région de Fort Nelson : Nouveau record de -43,5 C, battant -42,0 C établi en 1980.

Région de Fort St. John : Nouveau record de -42,5 C, battant -38,9 C établi en 1933.

Zone Hope : Nouveau record de -17,5 C, battant -15,7 C établi en 1990.

Région de Kamloops : Nouveau record de -26,6 C, battant -25,6 C établi en 1924.

Région de Lillooet : Nouveau record de -24,0 C, battant -23,8 C établi en 2008.

Région de Lytton : Nouveau record de -23,8 C, battant -20,8 C établi en 1983.

Région du Mackenzie : Nouveau record de -35,2 C, battant -34,0 C établi en 1990.

Région de Malahat : Nouveau record de -12,2 C, battant -12,0 C établi en 1990.

Région de Nakusp : Nouveau record de -22,2 C, battant -19,5 C établi en 1983.

Région de Penticton : Nouveau record de -20,6 C, battant -19,2 C établi en 1990.

Région de Port Alberni : Nouveau record de -15,6 C, battant -14,0 C établi en 1990.

Région de Port Hardy : Nouveau record de -9,8 C, battant -9,6 C établi en 1990.

Région de Prince George : Nouveau record de -40,5 C, battant -35,1 C établi en 2008.

Région de Prince Rupert : Record égal de -16,1 C établi en 1970.

Région des Monts Puntzi : Nouveau record de -48,1 C, battant -38,9 C établi en 1970.

Région de Quesnel : Nouveau record de -41,0 C, battant -34,7 C établi en 2008.

Région de Salmon Arm : Nouveau record de -28,6 C, battant -26,0 C établi en 2008.

Secteur Sandspit : Nouveau record de -7,5 C, battant -7,2 C établi en 1971.

Région Sechelt : Nouveau record de -10,4 C, battant -9,5 C établi en 1990.

Région de Smithers : Nouveau record de -36,0 C, battant -31,2 C établi en 2008.

Région de Summerland : Nouveau record de -21,2 C, battant -20,5 C établi en 1990.

Région du lac Tatlayoko : Nouveau record de -36,9 C, battant -31,0 C établi en 1990.

Espace terrasse : Nouveau record de -22,5 C, battant -19,5 C établi en 1990.

Région de Vancouver : Nouveau record de -12,9 C, battant -11,8 C établi en 1990.

Secteur de Victoria Harbour : Nouveau record de -9,4 C, battant -7,5 C établi en 1983.

Région de Williams Lake : Nouveau record de -36,6 C, battant -33,1 C établi en 1990.

Vendredi, davantage de neige et de pluie verglaçante devraient atterrir, poussant les autorités à déconseiller les voyages non essentiels.

