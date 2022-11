Des dizaines de recommandations dans un rapport sur la surdose et la toxicité des médicaments par les députés de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Un comité multipartite de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique a publié un rapport sur la toxicité des drogues et les décès par surdose qui appelle à des dizaines de mesures urgentes de la part de la province pour faire face à la crise mortelle.

Les plus de trois douzaines de recommandations comprennent la garantie de la continuité des soins pour les personnes à risque, l’expansion d’un programme de naloxone à emporter et la collaboration avec les fournisseurs de soins de santé pour réduire les obstacles à la prescription d’un approvisionnement sûr en médicaments.

Le rapport demande également une «augmentation substantielle» du financement des programmes de récupération et de désintoxication, tout en recommandant que les appels en cas de surdose et de santé mentale soient redirigés de la police vers des intervenants plus spécialisés dans la mesure du possible.

Le comité affirme que depuis le début des travaux en avril, il a entendu des histoires d ‘«agonie, de frustration et d’espoir» de près de 1 000 soumissions orales et écrites, et que la crise représente une «perte stupéfiante».

Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, affirme dans un communiqué que les recommandations du rapport « réaffirment » l’approche que le gouvernement adopte déjà.

Un rapport du coroner provincial publié en septembre indique que le taux de décès liés aux drogues toxiques est de 42 personnes pour 100 000, soit le double de ce qu’il était en avril 2016 lorsque le gouvernement a déclaré une urgence de santé publique en raison du taux croissant de surdoses.

« À mesure que l’offre de drogues illicites devient de plus en plus toxique, nous sommes confrontés à une vague croissante de besoins en Colombie-Britannique. Il reste encore beaucoup à faire pour faire face à cette urgence de santé publique », a déclaré Malcolmson.

La présidente du comité, Niki Sharma, a déclaré dans un communiqué de presse que ses membres avaient entendu dire que certains résidents n’étaient pas en mesure d’accéder à des services vitaux.

«Le rapport du comité formule des recommandations pour intensifier davantage la réponse du gouvernement afin de garantir que tous les Britanno-Colombiens puissent accéder à un soutien et à des soins de haute qualité en matière de toxicomanie lorsqu’ils en ont besoin», a déclaré Sharma.

Les recommandations du comité comprennent également le financement de soutiens à la toxicomanie dirigés et conçus par les Autochtones, l’augmentation du financement des initiatives de sensibilisation du public et de lutte contre la stigmatisation, et l’intégration d’une option de santé mentale dans les appels au 911.

Sonia Furstenau, membre du comité et chef des Verts de la Colombie-Britannique, a déclaré dans un communiqué que les recommandations du rapport n’allaient pas aussi loin qu’elle l’avait espéré.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Crise des opioïdes en Colombie-Britannique