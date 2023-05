Des dizaines de propriétés de Cache Creek sous ordre d’évacuation alors que la rivière Bonaparte monte

Un jouet d’enfant, vraisemblablement emporté par les eaux de crue, repose sur une pile de paniers Hesco inutilisés à l’extérieur de la caserne de pompiers de Cache Creek. (Crédit photo : Barbara Roden) Boue et débris à l’extérieur de la caserne de pompiers de Cache Creek le 6 mai 2023, y compris les restes d’un panier Hesco détruit (au centre) qui a été installé pour tenter de protéger la salle. (Crédit photo : Barbara Roden) Une section du stationnement derrière la caserne de pompiers de Cache Creek a été emportée. (Crédit photo : Barbara Roden) Une section délavée du parking derrière la caserne de pompiers de Cache Creek, vue vers le nord. (Crédit photo : Barbara Roden) La caserne de pompiers de Cache Creek fait l’objet d’une évaluation des dommages après avoir subi le poids des eaux de crue du ruisseau. (Crédit photo : Barbara Roden) Les tuyaux d’incendie qui ont été balayés de la caserne de pompiers de Cache Creek reposent sur les rochers du ruisseau derrière la salle. (Crédit photo : Barbara Roden) Débris à l’extérieur de la caserne de pompiers de Cache Creek le 6 mai, y compris les restes d’un panier Hesco qui a été placé à l’extérieur de la caserne pour se protéger. (Crédit photo : Barbara Roden) Une section de trottoir sur la route 1 en face du Husky à Cache Creek a été emportée par les inondations. (Crédit photo : Barbara Roden) Cache Creek du côté est de la route 97 le 6 mai 2023. Les inondations à ce site ont emporté une partie de la route. (Crédit photo : Barbara Roden) Une partie de la route 97 et le trottoir adjacent ont été emportés lorsque Cache Creek a débordé du ponceau sur la route 97 à côté du Dairy Queen. (Crédit photo : Barbara Roden) (ci-dessus) Le pont du chemin Todd, avec le bureau de poste de Cache Creek en arrière-plan, a été emporté des deux côtés, le rendant impraticable. (ci-dessous) Une section du stationnement derrière la caserne de pompiers de Cache Creek a été emportée. (Crédit photo : Barbara Roden)

Alors que la rivière Bonaparte continue de monter, le village de Cache Creek se prépare à d’autres inondations, une semaine après que les eaux de crue ont dévasté la communauté, et a émis d’autres ordres d’évacuation.

Tard dans l’après-midi du mardi 9 mai, il y avait un total de 47 propriétés en alerte d’évacuation et huit propriétés en ordre d’évacuation.

À 19 h le 9 mai, le village a confirmé que 127 propriétés supplémentaires avaient été placées sous ordre d’évacuation, y compris toutes les unités du parc de maisons mobiles Sage and Sands sur la route transcanadienne. La commande comprend également des propriétés sur Old Cariboo Road, Nugget Road et Collins Road.

Des membres de la GRC et d’autres organismes aident à l’évacuation, a noté le village de Cache Creek. On dit aux évacués de s’inscrire au centre d’accueil ESS situé à Kamloops au parc McArthur Island.

La rivière Bonaparte est plus grande que Cache Creek, couvre une superficie beaucoup plus grande et est alimentée par une zone plus au nord, qui avait des niveaux de neige plus élevés que la normale l’hiver dernier. Bien que le temps plus frais ait ralenti la fonte, Environnement Canada prévoit une hausse constante des températures au cours des prochains jours, avec un maximum diurne de 34 °C attendu le dimanche 14 mai.

Le nettoyage de l’inondation de Cache Creek est en cours, et la responsable de l’information Wendy Coomber dit que les opérateurs de la plupart des entreprises de la communauté ont été autorisés à rouvrir ou à commencer le nettoyage. Elle ajoute qu’une évaluation de certaines propriétés qui étaient sous ordre d’évacuation a été effectuée et que les ordres ont été rétrogradés en alertes afin que les résidents puissent rentrer chez eux.

L’évaluation de la caserne de pompiers du village a commencé mais se poursuivra. La salle se trouve normalement à côté du ruisseau, mais lorsqu’elle a été inondée par le ponceau de Quartz Road, le bâtiment a subi le plus gros du torrent d’eau. Les portes de la baie s’ouvrirent pour les empêcher de ployer sous le poids de l’eau, de la boue et des débris, comme elles l’ont fait par le passé, et pendant un temps le torrent traversa la salle. Le parking derrière la salle a été gravement endommagé, avec une grande partie minée et complètement détruite.

« Nous ne pouvons pas permettre aux gens d’entrer dans la caserne de pompiers à ce stade, et je crois fermement qu’elle doit être bien vérifiée par un ingénieur en structure », déclare Damian Couture, directeur général de Cache Creek. « Nous y travaillons, car cela a un impact sur notre capacité à fournir des services d’incendie. Nous pourrions gérer un appel d’incendie, mais nous n’avons pas d’équipement, donc notre capacité est très limitée, ce qui est loin de ce qu’elle serait. Dieu merci, Ashcroft nous aide mutuellement si nécessaire. »

Coomber indique que le ministère des Transports évaluera les dommages importants causés à l’autoroute 1 et à l’autoroute 97. Les deux autoroutes ont été fermées pendant 48 heures, rouvertes à une seule voie, une circulation alternée guidée par des voitures pilotes dans la soirée du 4 mai.

L’autoroute 97 a subi d’importants dommages, avec au moins deux sections gravement minées et des trottoirs et des revêtements routiers emportés. Todd Road, qui relie l’autoroute 97 à Old Cariboo Road, a également été durement touché; tandis que le pont sur la Bonaparte paraît sain, la route de chaque côté s’est effondrée, laissant le pont impraticable.

Le personnel du BC Wildfire Service était dans la communauté au cours du week-end, remplissant des milliers de sacs de sable et les plaçant dans des zones basses le long de Old Cariboo Road, Collins Road et Nugget Road. Couture dit que le personnel du BCWS était phénoménal.

« Un grand bravo à eux. Nous avons une cartographie des plaines inondables sur 20 ans, nous avons donc examiné tous les endroits les plus bas de la communauté et le BCWS a mis des sacs de sable partout en dessous de ce niveau. Le chemin change toujours un peu, donc il y a quelque chose de différent à chaque montée de Bonaparte, mais un travail a été fait pour l’atténuer.

Alors que le bureau de poste a rouvert, l’école primaire de Cache Creek est restée fermée le 9 mai, les élèves étant transportés par bus à l’école communautaire de Desert Sands à Ashcroft, à proximité.

Le village aurait normalement dû passer aux restrictions d’eau de l’étape 1 le 1er mai, mais est plutôt passé aux restrictions de l’étape 4, afin de réduire le stress sur l’infrastructure de l’usine de traitement de l’eau. Les résidents peuvent utiliser l’eau uniquement pour la cuisine, l’hygiène et les urgences, mais l’eau peut être consommée sans danger et il n’est pas nécessaire de la faire bouillir.

Couture dit que même si la menace d’inondation n’est pas terminée, des discussions ont déjà commencé sur le nettoyage, en particulier des tonnes de boue et de débris qui sont partout. À certains endroits, la boue a moins d’un pouce de profondeur, tandis qu’à d’autres, elle a plus d’un pied de profondeur et est encore remplie d’eau, créant une masse lourde et gélatineuse.

« S’il est trop humide, il est presque impossible de le déplacer, mais quand il sèche, cela devient également un problème, donc c’est gênant de toute façon. Lorsqu’il contient de l’humidité, il a plus de poids, et nous surveillons les charges en raison de la pression exercée sur l’infrastructure.

« Parce que le ministère des Transports autorise la circulation, nous pensons que tout va bien, mais nous ne savons même pas où nous le placerions et nous ne savons pas s’il est considéré comme contaminé. C’est quelque chose que nous devons savoir afin de pouvoir nous en débarrasser efficacement, alors nous devrons avoir cette discussion avec les niveaux supérieurs de gouvernement. Nous sommes juste en train de nous écarter du chemin en ce moment, mais ce sera certainement un problème de taille.

Il ajoute qu’une autre grande partie du problème est de ne pas savoir si l’inondation est terminée : « Nous ne voulons pas que les gens commencent à faire certaines activités pendant que nous traitons toujours le problème ».

Couture reconnaît que certaines personnes dont les propriétés ne sont plus à risque d’inondation commenceront des efforts de nettoyage et dit que les gens doivent tout documenter à des fins d’assurance et d’aide financière.

« Tout nettoyage pour lequel vous obtenez de l’aide, documentez-le. Cela a des impacts sur toute la ligne. Si cinq personnes sont venues avec des pelles pour vous aider à creuser, notez les noms des personnes, les heures, les dates et les heures, ce qu’elles ont fait et pendant combien de temps. Certaines franchises peuvent être compensées par des dépenses personnelles.

« Et prendre beaucoup de photos. Les images valent mille mots, et elles peuvent faire la différence, aider les résidents tout au long de la ligne lorsqu’il s’agit de montrer comment vous avez commencé, comment vous avez atténué, comment vous avez fini.

Bien que l’ouverture des autoroutes ait provoqué des bouchons de circulation et des attentes allant jusqu’à une heure pour traverser la communauté, Couture dit que leur réouverture est probablement bonne pour les entreprises, qui ont été durement touchées. Beaucoup de ceux qui n’étaient pas directement touchés par les inondations ont dû fermer parce que les gens avaient été évacués ou que les employés ne pouvaient pas se rendre au travail.

« Pour les personnes relativement épargnées par cela, soutenir les entreprises locales de toutes les manières possibles sera crucial dans les semaines et les mois à venir. »

Pour l’avenir, Couture dit qu’il est crucial que le village et la province soient unis dans leur approche de la réponse aux inondations de cette année.

« Nous devons renforcer la résilience de nos systèmes, car c’est un avantage pour tout le monde. Les lignes électriques qui traversent Cache Creek alimentent Ashcroft, et nous avons des lignes de communication qui traversent ici et relient la province. Cela a des répercussions sur l’économie, la capacité des gens à se déplacer, la capacité de fournir des services.

«Ce ne peut pas être Cache Creek qui le fait, et en regardant vers l’avenir, je ne pense pas que Cache Creek ait besoin de résoudre ce problème: nous devons tous résoudre ce problème, car cela nous fait tous mal. Nous avons commencé à avoir des conversations avec les paliers supérieurs du gouvernement et à l’interne, pour essayer de faire avancer les choses. Vous n’avez pas de catastrophe de cette taille et de cette ampleur dans une communauté aussi petite et vous vous retrouvez capable de vous remettre sur pied en quelques jours.

é[email protected]

