Des dizaines de procureurs ont demandé à Facebook d’arrêter ses projets de version pour enfants d’Instagram.

Les procureurs généraux de 44 États et juridictions ont appelé Facebook à suspendre les projets de création d’une version d’Instagram pour les jeunes enfants, invoquant des préoccupations concernant le bien-être mental et émotionnel, l’exposition aux prédateurs en ligne et la cyberintimidation.

Dans une lettre Lundi, au directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, les procureurs ont averti que les médias sociaux pouvaient être nocifs pour les enfants et que la société avait un mauvais bilan en matière de protection des enfants en ligne. Facebook, qui acheté Instagram en 2012, a actuellement un âge minimum de 13 ans pour utiliser ses produits. Selon les règles fédérales sur la protection de la vie privée des enfants, les entreprises doivent demander aux parents l’autorisation de collecter des données sur les utilisateurs de moins de 13 ans.

Les responsables de l’application de la loi ont souligné des recherches montrant comment l’utilisation des médias sociaux, y compris l’application de partage de photos, Instagram, a conduit à une augmentation de la détresse mentale, des problèmes d’image corporelle et même des pensées suicidaires. Une version pour enfants d’Instagram ne répond pas à un besoin au-delà des ambitions commerciales de l’entreprise, ont déclaré les responsables dans la lettre.

« Il s’agit sans aucun doute d’une idée dangereuse qui met en danger la sécurité de nos enfants et les met directement en danger », a déclaré Letitia James, la procureure générale de New York dans un communiqué.. «Il y a trop de soucis pour laisser Facebook aller de l’avant avec cette idée mal conçue, c’est pourquoi nous appelons l’entreprise à abandonner son lancement d’Instagram Kids.»