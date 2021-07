Des dizaines de procureurs généraux poursuivent Google pour les pratiques anticoncurrentielles présumées de son Play Store

Les procureurs généraux de 36 États et d’un district poursuivent Google pour pratiques anticoncurrentielles présumées – cette fois, sur sa boutique d’applications Google Play.

La poursuite fait monter la pression sur les grandes entreprises technologiques, qui sont également confrontées à un nombre croissant de poursuites antitrust, repoussant la législation antitrust bipartite de la Chambre des représentants et se préparant à un examen plus approfondi de la Federal Trade Commission maintenant qu’elle est dirigée par antitrust expert et critique Big Tech Lina Khan.

La nouvelle plainte déposée mercredi accuse Google de rendre difficile pour les développeurs d’applications la distribution d’applications Android ailleurs que sur sa boutique Google Play, où elles sont soumises à des règles et des frais qui profitent à Google. Il indique également que Google a ou a essayé de conclure des accords avec des fabricants d’appareils Android comme Samsung et des opérateurs de réseaux mobiles comme Verizon pour précharger les applications Google sur leurs appareils et ne pas ouvrir leurs propres magasins d’applications concurrents. La poursuite allègue que Google décourage également les propriétaires d’appareils Android d’utiliser d’autres magasins d’applications en leur montrant des messages d’avertissement indiquant que les applications de ces magasins pourraient contenir des logiciels malveillants, et en forçant les utilisateurs à contourner les messages de sécurité déroutants lorsqu’ils essaient de télécharger des applications ne provenant pas du Play Store. .

Ces pratiques, selon la poursuite, rendent extrêmement difficile la concurrence entre les entreprises et le Play Store et nuisent à la fois aux consommateurs et aux entreprises – à l’exception, bien sûr, de Google.

« Une fois de plus, nous voyons Google utiliser sa domination pour écraser illégalement la concurrence et réaliser des profits à hauteur de milliards », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans un communiqué. « Grâce à son comportement illégal, la société a veillé à ce que des centaines de millions d’utilisateurs d’Android se tournent vers Google, et uniquement Google, pour les millions d’applications qu’ils peuvent choisir de télécharger sur leurs téléphones et tablettes. Pire encore, Google arrache la force vitale à des millions de petites entreprises qui ne cherchent qu’à rivaliser. Nous déposons cette action en justice pour mettre fin au pouvoir de monopole illégal de Google et enfin donner la parole à des millions de consommateurs et de propriétaires d’entreprises.

James et les procureurs généraux de Caroline du Nord, du Tennessee et de l’Utah sont les co-responsables de l’affaire, à laquelle se joignent 32 autres États et Washington DC. Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

La poursuite exprime des plaintes similaires à celles qui ont été déposées contre l’App Store d’Apple, qui fait l’objet d’une enquête par les régulateurs européens et a fait l’objet d’un procès toujours indécis d’Epic Games. Les développeurs doivent passer par l’App Store et accepter ses conditions d’utilisation pour mettre leurs applications sur les appareils mobiles d’Apple, et ils doivent également accorder à Apple une réduction considérable des frais d’abonnement et des achats intégrés. Google a évité une partie de cet examen car il est possible de télécharger certaines applications sur des appareils Android sans passer par Google Play. Maintenant, il semble que la plupart des procureurs généraux aux États-Unis essaient de faire valoir que ce n’est pas suffisant.

Les avocats de Google seront très occupés dans un avenir prévisible. La société a été poursuivie en 2020 par 38 procureurs généraux des États (codirigés par James) pour pratiques anticoncurrentielles dans ses résultats de recherche et ses annonces de recherche ; le ministère de la Justice avait également déposé une plainte similaire cette année-là. Dix procureurs généraux des États ont également déposé une plainte anticoncurrentielle l’année dernière concernant les pratiques de Google en matière de technologie publicitaire.

Ces poursuites se frayent un chemin devant les tribunaux, mais il y a un point positif pour Google : les plaintes antitrust contre le géant de la technologie Facebook déposées par 48 procureurs généraux de l’État (co-dirigées par – vous l’aurez deviné – James) et la FTC ont été rejetées. fin juin, un juge déclarant que la plainte des procureurs généraux était arrivée trop tard et que la FTC n’avait pas établi que Facebook était un monopole. La FTC peut déposer à nouveau une plainte modifiée dans les 30 jours.

Mais même si cette plainte se termine de la même manière que la plainte des procureurs généraux contre Facebook, Google ne sera pas sorti du bois. De nombreux législateurs et régulateurs ont hâte de s’attaquer à Big Tech pour des problèmes antitrust. La sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), qui a fait de l’application des lois antitrust et du démantèlement de Big Tech l’un de ses principaux problèmes, a publié mercredi soir une déclaration applaudissant le dernier procès et avertissant que les actions antitrust ne s’arrêteraient pas là.

« Je félicite ces procureurs généraux d’avoir pris des mesures », a-t-elle déclaré. « Les arguments en faveur d’une vaste réforme antitrust sont clairs, et je continuerai de me battre à Washington pour revigorer la politique de la concurrence afin que notre économie puisse prospérer et que les consommateurs puissent obtenir le traitement équitable qu’ils méritent. »