La police a arrêté 77 personnes après des affrontements alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre de la capitale, Erevan, et ont encerclé le bâtiment gouvernemental fortement gardé.

Malgré les troubles, Pashinyan et d’autres membres du cabinet ont pu entrer dans le bâtiment.

Le Haut-Karabakh se trouve en Azerbaïdjan, mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994. Cette guerre a laissé le Haut-Karabakh lui-même et une grande partie de la région environnante aux mains des Arméniens.

Fin septembre, de violents combats ont éclaté dans la plus grande escalade du conflit vieux de plusieurs décennies entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, tuant plus de 5 600 personnes des deux côtés.