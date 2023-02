Des dizaines de personnes tuées par un tremblement de terre dévastateur en Syrie

Les secousses ont été les plus fortes depuis près de 30 ans, a déclaré le chef de la sismologie du pays

Le bilan des victimes du tremblement de terre dans le nord-ouest de la Syrie s’élève à 237 personnes, a rapporté lundi l’agence de presse d’Etat SANA, citant le ministère de la Santé. Il a indiqué qu’au moins 639 personnes ont été blessées et que les provinces d’Alep, Hama, Lattaquié et Tartous ont été les plus touchées.

Le Dr Raed Ahmed, directeur général du Centre national de sismologie syrien, a été cité par l’agence de presse SANA comme disant que le tremblement de terre était le plus fort depuis le début des enregistrements en 1995.

Le ministre adjoint syrien de la Santé, Ahmad Dumeira, a déclaré à SANA que tous les hôpitaux avaient été mobilisés pour soigner les victimes, et que des ambulances et des équipes de secours supplémentaires avaient été dépêchées dans les zones touchées par la catastrophe.

De l’autre côté de la frontière, l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a signalé qu’un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé le sud du pays vers 4 h 17 lundi. L’épicentre a été enregistré dans le district de Pazarcik de la province de Kahramanmaras. Selon les autorités turques, au moins 76 personnes ont été tuées et 440 blessées.