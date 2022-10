Des dizaines de personnes tuées après l’effondrement d’un pont suspendu dans une rivière en Inde

Au moins 40 personnes ont été tuées lorsqu’un pont piétonnier dans l’État indien du Gujarat s’est effondré, plongeant des centaines de personnes dans une rivière, a déclaré un ministre d’État.

Plus de 400 personnes se trouvaient sur le pont suspendu au-dessus de la rivière Machhu dans la ville de Morbi au moment de l’effondrement, a indiqué la chaîne de télévision locale Zee News.

Des images télévisées ont montré des dizaines de personnes accrochées aux câbles et des restes tordus du pont effondré alors que les équipes d’urgence luttaient pour les sauver. Certains les ont escaladés pour essayer de se frayer un chemin jusqu’aux berges de la rivière, tandis que d’autres ont nagé pour se mettre en sécurité.

“Au moins 40 personnes sont mortes jusqu’à présent et 30 autres ont été blessées”, a déclaré Brijesh Merja, ministre et législateur du Morbi. “Le nombre de victimes pourrait augmenter à mesure que les opérations de sauvetage se poursuivent.”

Le pont historique de 230 mètres a été construit pendant la domination britannique au 19ème siècle. Il avait été fermé pour rénovation pendant six mois et a été rouvert au public la semaine dernière.

Des survivants sont vus accrochés au pont suspendu effondré du Morbi dimanche. (ANI/Reuters)

Les responsables ont déclaré que les victimes étaient pour la plupart des habitants de la région qui visitaient le pont à des fins récréatives.

Morbi est l’un des plus grands clusters de fabrication de céramique au monde et représente plus de 80 % de la production de céramique de l’Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui se trouve dans son État d’origine, le Gujarat, pour une visite de trois jours, a déclaré qu’il avait ordonné au ministre en chef de l’État de mobiliser d’urgence des équipes pour l’opération de sauvetage.

L’incident survient avant les élections au Gujarat, qui devraient se tenir d’ici la fin de l’année, le mandat actuel du parti au pouvoir de Modi se terminant en février 2023.