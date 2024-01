Des dizaines de personnes soignées pour des problèmes d’hypothermie

KANSAS CITY, Missouri — Les premiers intervenants de Kansas City ont traité des dizaines de hypothermie-appels liés samedi lors du match Wild Card des Chiefs de Kansas City.

Un porte-parole des pompiers de Kansas City a déclaré que l’agence avait traité 69 appels au stade Arrowhead alors que les Chiefs affrontaient les Dolphins de Miami dans un contexte de températures inférieures à zéro.

KCFD a déclaré qu’environ la moitié de ces appels étaient liés à l’hypothermie.

Sur les près de 70 appels reçus par les premiers intervenants de KC à Arrowhead, 15 personnes ont été transportées vers un hôpital local. Sept des personnes transportées étaient pour hypothermie et trois pour engelures.

Ces rapports n’incluent personne qui s’est rendu au poste de secours du KU Health System au stade.

Ce n’est probablement pas une surprise étant donné que Kansas City a enregistré le Le match le plus froid jamais joué au Arrowhead Stadium.

Il faisait -4 degrés au coup d’envoi samedi soir avec un refroidissement éolien d’environ -30 degrés, marquant l’histoire des Chiefs et devenant le quatrième match de NFL le plus froid de tous les temps.

Entraîneur-chef Andy Reid arborait une moustache geléequart-arrière Patrick Mahomes a brisé son casque et son casque de secours était gelé alors qu’il l’enfilait, les bières explosaient et gelaient et des supporters torse nu étaient dans les tribunes.

Mais l’air arctique qui sévit récemment autour de Kansas City peut avoir des conséquences néfastes sur notre corps, entraînant de graves problèmes de santé.

Les engelures commencent par des engelures, c’est-à-dire la sensation de fourmillements dans les oreilles, le nez, les doigts ou les orteils.

Si elle n’est pas traitée, elle peut évoluer vers des engelures qui, dans le pire des cas, peuvent faire peler et noircir votre peau, ce qui signifie qu’elle est en train de mourir. Les symptômes des engelures comprennent un engourdissement, une peau décolorée et une maladresse.

“Si vous n’êtes pas traité, vous pourriez devenir septique, et la septicémie pourrait entraîner la mort si elle n’est pas traitée”, a déclaré Joe Folsom du MED-ACT du comté de Johnson à FOX4.

Folsom a déclaré que les personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 18 ans sont les plus susceptibles.

Si vous remarquez des engelures, rentrez immédiatement et réchauffez-vous. Cependant, veillez à ce qu’il ne fasse pas trop chaud lorsque vous réchauffez vos doigts, vos orteils, vos oreilles ou votre nez.

“Chaud, c’est bien”, a déclaré Hopper, chef de la division EMS du KCFD. « Chaud n’est pas bon. La raison en est que votre sensation est considérablement diminuée dans vos mains si vous en êtes aux premiers stades, donc la chaleur vous causera en fait plus de problèmes.

Si votre engelure a évolué vers une desquamation de la peau ou une décoloration, vous devez immédiatement vous rendre aux urgences.

Les choses peuvent prendre une tournure radicale si vous développez une hypothermie, c’est-à-dire lorsque la température centrale de votre corps descend en dessous de 98 degrés.

L’un des premiers signes d’hypothermie est le frisson, qui peut entraîner de la confusion, un ralentissement du rythme cardiaque et des difficultés respiratoires. Si vous arrêtez de frissonner, cela met votre vie en danger.

« Les frissons permettent au corps de rester au chaud. Sans frissonner, vous ne commencez plus à générer de la chaleur et à ce moment-là, si personne ne vient vous aider, cela devient une condition mortelle », a déclaré Hopper.