Des dizaines de personnes secourues après que des bateaux de migrants transportant des centaines de personnes ont disparu près de l’Espagne

Les autorités espagnoles ont secouru lundi 86 personnes d’un bateau près des îles Canaries qui semblait provenir du Sénégal, après qu’un groupe d’aide a signalé que trois bateaux du pays africain avaient disparu avec 300 personnes à bord.

Le service de sauvetage maritime espagnol a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer que le bateau secouru était l’un des trois portés disparus, mais il a déclaré à l’Associated Press que le navire était un canoë multicolore de 20 mètres de long du type connu au Sénégal sous le nom de pirogue.

Quatre-vingt hommes et six femmes d’origine subsaharienne ont été secourus et devraient atteindre le sol espagnol lundi soir, a indiqué l’agence espagnole. Il a également déclaré avoir alerté les bateaux naviguant dans les eaux de l’Atlantique entre les îles Canaries et l’Afrique de l’Ouest pour qu’ils soient à l’affût d’autres bateaux de migrants toujours portés disparus.

Helena Maleno Garzon, coordinatrice du groupe d’aide Walking Borders, connu sous le nom de Caminando Fronteras en espagnol, a déclaré plus tôt lundi que les trois bateaux manquants avaient quitté le Sénégal fin juin.

Deux bateaux sont partis le 23 juin de Mbour, une ville côtière du centre du Sénégal, transportant environ 100 personnes, et un troisième a quitté la ville méridionale de Kafountine quatre jours plus tard avec environ 200 personnes, a déclaré Garzon.

Il n’y a eu aucun contact avec les bateaux depuis leurs départs, a-t-elle déclaré.

« Le plus important est de retrouver ces personnes. Il y a beaucoup de personnes portées disparues en mer. Ce n’est pas normal. Nous avons besoin de plus d’avions pour les rechercher », a déclaré Garzon à l’AP.

La route migratoire de l’Atlantique est l’une des plus meurtrières au monde, avec près de 800 personnes décédées ou portées disparues au premier semestre 2023, selon Walking Borders.

Ces dernières années, les îles Canaries sont devenues l’une des principales destinations des personnes essayant de rejoindre l’Espagne, avec un pic de plus de 23 000 migrants arrivant en 2020, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 7 000 migrants et réfugiés ont atteint les Canaries.

Bateaux disparus souvent sans papiers

L’une des noyades de masse les plus meurtrières de migrants à destination de l’Europe s’est produite le mois dernier en mer Méditerranée, où plus de 500 personnes ont été présumées mortes au large des côtes grecques. Les critiques se sont multipliées à propos de l’incapacité de l’Union européenne à prévenir de telles tragédies depuis des années.

Les bateaux qui disparaissent souvent ne sont pas documentés. Certains ne sont jamais retrouvés ou sont découverts à travers le monde des années plus tard. Une enquête de l’AP publiée cette année a révélé qu’au moins sept bateaux de migrants du nord-ouest de l’Afrique, essayant probablement d’atteindre les îles Canaries en 2021, ont dérivé vers les Caraïbes et le Brésil.

Les bateaux voyagent principalement depuis le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie, et moins venant du Sénégal, a indiqué le groupe d’aide espagnol. Cependant, au moins 19 bateaux en provenance du Sénégal sont arrivés aux îles Canaries depuis juin, a indiqué le groupe.

Des facteurs tels que des économies en difficulté, un manque d’emplois, la violence extrémiste, les troubles politiques et l’impact du changement climatique poussent les migrants à risquer leur vie sur des bateaux surpeuplés pour atteindre les Canaries. Le mois dernier au Sénégal, au moins 23 personnes ont été tuées au cours de semaines de manifestations entre les partisans de l’opposition et la police.

« Je désespère d’entendre la voix de mes fils »

Une femme dont les fils de 19 et 24 ans sont partis sur l’un des bateaux de Mbour en juin a déclaré à l’AP qu’ils avaient pour objectif d’essayer de sortir la famille de la pauvreté.

Daw Demba, 48 ans, a déclaré avoir découvert les plans secrets de ses fils quelques jours avant leur départ et tenté de les convaincre de ne pas y aller. Ils lui ont assuré que ce serait sûr parce que le capitaine avait fait le voyage en toute sécurité plusieurs fois, a-t-elle dit.

« Je désespère d’entendre la voix de mes fils. Je suis convaincue qu’ils sont toujours en vie », a déclaré Demba en larmes lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile à Mbour. « Chaque instant, chaque seconde, j’y crois encore. »

Des migrants se reposent mardi sur une jetée des îles Canaries espagnoles après avoir été secourus d’un bateau. (Désirée Martin/AFP/Getty Images)

Avant leur départ, elle a donné à ses fils – Massou Seck et Serigne Galaye Seck – des objets spirituels traditionnels, dont une bouteille d’eau qui avait été bénie et du papier coranique avec leurs noms écrits dessus pour les protéger.

Garzon, de Walking Borders, a déclaré qu’elle avait été en contact avec les marines marocaine, espagnole et mauritanienne et que davantage devait être fait pour rechercher les bateaux disparus.

« Imaginez s’il y avait [were] 300 Américains portés disparus en mer. Quoi [would] arriver? De nombreux avions vont les chercher », a-t-elle déclaré.