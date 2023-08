Des dizaines de personnes sauvées de la mer après que des bateaux de migrants ont eu des ennuis au large de la France | Nouvelles du monde

Enveloppés dans des couvertures en feuille d’or, une longue file de réfugiés sauvés de petits bateaux sont retournés au rivage.

Alors que le Royaume-Uni s’apprêtait à publier ses derniers chiffres sur l’immigration, des dizaines de personnes étaient sauvées de la mer par les autorités françaises.

Ils avaient payé des passeurs pour les amener en Angleterre lorsque leur navire commençait à couler.

James, 17 ans, était venu du Soudan du Sud.

Il a dit qu’ils ne pouvaient pas évacuer l’eau assez vite.

Image:

James, 17 ans, est venu du Soudan du Sud





« Nous avons essayé d’y aller mais nous n’avons pas pu atteindre [British waters] », a-t-il expliqué. « Le bateau était plein d’eau, nous ne pouvions pas y aller. »

Bloquée avec un moteur cassé, la Marine Nationale leur vient en aide.

Les policiers les avaient repérés ainsi qu’un autre bateau en détresse depuis le rivage et avaient donné l’alarme.

Des dizaines de personnes avaient été embarquées sur des navires surchargés et dangereux.

Beaucoup n’avaient pas de gilet de sauvetage et ne savaient pas nager. C’est une scène bien trop familière.

Depuis 2018, plus de 100 000 personnes sont arrivées illégalement au Royaume-Uni à bord de petits bateaux.

Image:

La marine française à la rescousse des migrants





Les chiffres d’aujourd’hui montrent que 44 460 personnes sont venues au cours de l’année jusqu’en juin 2023, soit une augmentation de 26 %.

Et la mer calme et les vents faibles d’aujourd’hui offraient une fenêtre idéale aux trafiquants qui entreprenaient des voyages périlleux.

La police est régulièrement présente sur les plages du nord de la France, près de Calais.

En savoir plus:

Au moins 60 migrants seraient morts au large du Cap-Vert après le chavirage d’un bateau

Le Premier ministre refuse de dire s’il a été informé des risques potentiels pour la santé des barges

Image:

Plus de 100 000 personnes sont arrivées illégalement au Royaume-Uni à bord de petits bateaux depuis 2018





Leur nombre a été stimulé par l’argent provenant du Royaume-Uni.

Mais les patrouilles supplémentaires et les menaces d’être envoyé au Rwanda ou expulsé sans asile n’ont pas dissuadé James.

« Je vais réessayer. Je veux y aller », a-t-il déclaré.

Image:

Le ministère de l’Intérieur déclare que les passages entre janvier et juin 2023 sont en baisse





Alors que de plus en plus de petits bateaux arrivent sur les côtes britanniques aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur a déclaré que les traversées entre janvier et juin 2023 étaient en baisse.

Mais pour de nombreux réfugiés dans les camps du nord de la France, c’est un jeu d’attente ; ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne risquent à nouveau tout cela en mer.