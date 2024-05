Des dizaines de personnes restent hospitalisées après que des turbulences meurtrières ont frappé le vol de Singapore Airlines

Quarante-trois personnes qui se trouvaient à bord d’un vol de Singapore Airlines qui a subi de graves turbulences sont toujours hospitalisées à Bangkok quatre jours après l’urgence, a annoncé samedi un hôpital de la capitale thaïlandaise.

Les patients se trouvent dans trois hôpitaux différents à Bangkok, a indiqué l’hôpital Samitivej Srinakarin dans un communiqué.

À l’hôpital Samitivej Srinakarin, où se trouvent 34 patients, sept sont en soins intensifs : trois Australiens, deux Malaisiens, un Britannique et un Néo-Zélandais, indique le communiqué.

Les 27 autres patients du vol à l’hôpital comprennent huit Britanniques, six Australiens, cinq Malaisiens et deux Philippins, indique le communiqué.

Deux personnes sont sorties de Samitivej Srinakarin, tandis que deux de l’hôpital Samitivej Sukhumvit ont été transférées à Samitivej Srinakarin pour rejoindre des proches hospitalisés, indique le communiqué.

Jeudi, le directeur de l’hôpital Samitivej Srinakarin a déclaré aux journalistes que 22 patients présentaient des lésions de la moelle épinière et six des lésions cérébrales et crâniennes, mais qu’aucun ne mettait leur vie en danger.

Un passager est décédé d’une crise cardiaque présumée et des dizaines d’autres ont été blessés mardi après que le vol SQ321 de la Singapore Airline, reliant Londres à Singapour, ait rencontré ce que la compagnie aérienne a décrit comme des turbulences soudaines et extrêmes alors qu’il survolait le Myanmar.

Recommandé

Le défunt a été largement identifié dans les médias britanniques comme étant Geoff Kitchen, 73 ans.

Le vol transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage s’est dérouté vers Bangkok pour un atterrissage d’urgence.