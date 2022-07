Des dizaines de personnes portées disparues après les tempêtes Trench Sud-Ouest de la Virginie

Plus de 100 maisons ont été endommagées et au moins 40 personnes étaient portées disparues mercredi après que de puissantes tempêtes ont balayé le sud-ouest de la Virginie et provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain, ont déclaré des responsables locaux.

Plus de 4,5 pouces de pluie sont tombés sur le comté de Buchanan, qui borde le Kentucky et la Virginie-Occidentale dans le sud-ouest de la Virginie, mardi soir, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La région se trouve à l’intérieur des Appalaches et les crêtes des montagnes agissaient comme un entonnoir pour la pluie, car la rivière montait rapidement et débordait sur les routes. Des maisons ont été balayées de leurs fondations et les gens ont été forcés de patauger dans l’eau jusqu’à la taille pour se mettre en sécurité.