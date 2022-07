Des dizaines de personnes portées disparues après des inondations dans le sud-ouest de la Virginie

Les inondations dans une poche isolée du sud-ouest de la Virginie ont endommagé plus de 100 maisons et laissé une quarantaine de personnes portées disparues, mais il n’y a pas de décès ni de blessés confirmés, ont annoncé mercredi les autorités.

Les premiers intervenants du comté de Buchanan ont commencé à recevoir des informations sur la montée des eaux et les dégâts mardi soir, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse mercredi après-midi. Après le lever du jour, les équipages ont effectué des relevés aériens pour examiner l’étendue de la catastrophe. Plusieurs petites communautés du comté de Virginie qui borde la Virginie-Occidentale et le Kentucky ont été touchées, selon le bureau du shérif.

Environ 40 personnes – un mélange d’adultes et d’enfants – ont été portées disparues, mais ce nombre devrait diminuer à mesure que les équipes de sauvetage en eau vive continuent de surveiller la zone, ont indiqué les autorités. Un refuge a été créé dans une école locale.

L’adjoint en chef du bureau du shérif du comté de Buchanan, Eric Breeding, a déclaré que le nombre de personnes portées disparues est basé sur des proches essayant de contacter un résident dans une zone où le service téléphonique peut être limité ou inexistant.

“Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont en difficulté ou en danger. Ils nous font simplement savoir que nous devons surveiller ces personnes”, a déclaré Breeding aux journalistes.

Un responsable du Virginia Department of Emergency Management a déclaré que l’accès à la zone éloignée faisait partie de la lutte pour les équipes de recherche et de sauvetage. De nombreuses routes sont bloquées par des glissements de terrain et les abords des ponts sont emportés, a déclaré le responsable.

“L’une des allées de nos voisins s’est complètement effondrée et est tombée dans la montagne et dans le ruisseau”, a déclaré Dominick Fragoso à la chaîne de télévision WCYB. “Les routes, si vous marchez là-haut, elles sont complètement détruites.”

Épisode d’inondation antérieur dans le même comté

Le comté de Buchanan a également subi de graves dommages dus aux inondations l’année dernière, lorsque les restes d’un ouragan ont frappé la région en août, emportant des maisons et faisant un mort.

Les inondations de cette semaine ont été moins graves mais plus répandues, ont indiqué les autorités lors de la conférence de presse.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré l’état d’urgence pour aider aux efforts de réponse et de rétablissement.

“Alors que nous continuons à évaluer la situation, je tiens à remercier nos premiers intervenants et le personnel sur le terrain pour leur aide dans nos opérations en cours dans le comté de Buchanan. Alors que le sauvetage et la récupération se poursuivent, veuillez vous joindre à moi dans la prière alors que nous élevons notre camarade Virginiens touchés par cette tragédie”, a déclaré Youngkin dans un communiqué.

De violents orages ont également provoqué des inondations soudaines mardi soir le long de la rivière Little Pigeon, dans l’est du Tennessee, qui ont provoqué l’évacuation de plus de 400 personnes d’un terrain de camping. Aucune blessure n’a été signalée lors des inondations du Tennessee, mais des véhicules et des débris du terrain de camping Greenbrier ont été emportés en aval par les eaux de crue, a déclaré le maire adjoint du comté de Sevier, Perrin Anderson, aux médias.