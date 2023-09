Des dizaines de personnes meurent dans une attaque de drone sur un marché ouvert au Soudan : NPR

basculer la légende Hussein Malla/AP

LE CAIRE — Une attaque de drone dimanche sur un marché ouvert au sud de la capitale soudanaise, Khartoum, a tué au moins 43 personnes, ont déclaré des militants et un groupe médical, alors que l’armée et un puissant groupe paramilitaire rival se battent pour le contrôle du pays.

Plus de 55 autres personnes ont été blessées lors de l’attaque survenue dans le quartier May de Khartoum, où les forces paramilitaires combattant l’armée étaient massivement déployées, a indiqué le Syndicat des médecins soudanais dans un communiqué. Les blessés ont été transportés à l’hôpital universitaire Bashair.

Les Comités de Résistance, un groupe d’activistes qui aident à organiser l’aide humanitaire, ont publié sur les réseaux sociaux des images montrant des corps enveloppés dans des draps blancs dans une cour ouverte de l’hôpital.

Le Soudan est secoué par la violence depuis la mi-avril, lorsque les tensions entre l’armée du pays, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont dégénéré en combats ouverts.

RSF a imputé l’attaque de dimanche à l’armée de l’air, même s’il n’a pas été possible de vérifier cette affirmation de manière indépendante dans l’immédiat. L’armée, quant à elle, a déclaré dimanche après-midi qu’elle ne visait pas les civils, qualifiant les accusations de RSF de « affirmations fausses et trompeuses ».

Les bombardements aveugles et les frappes aériennes des deux factions ne sont pas rares dans la guerre au Soudan, qui a fait de la région du Grand Khartoum un champ de bataille.

Le conflit s’est depuis étendu à plusieurs régions du pays. Dans la zone du Grand Khartoum, qui comprend les villes de Khartoum, Omdurman et Bahri, les troupes de RSF ont réquisitionné des habitations civiles et les ont transformées en bases opérationnelles. L’armée a répondu en bombardant ces zones résidentielles, affirment des groupes de défense des droits et des militants.

Dans la région occidentale du Darfour – théâtre d’une campagne génocidaire au début des années 2000 – le conflit s’est transformé en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées attaquant des groupes ethniques africains, selon des groupes de défense des droits et les Nations Unies.

De violents affrontements ont eu lieu ce week-end à al-Fasher, la capitale provinciale de la province du Nord Darfour, à la suite d’une attaque contre une installation militaire par les RSF, ont rapporté les médias locaux.

Clémentine Nkweta-Salami, la coordinatrice humanitaire de l’ONU au Soudan, a exprimé dimanche ses inquiétudes concernant les affrontements à al-Fasher. Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le responsable de l’ONU a appelé les factions belligérantes à cesser les combats « afin que les humanitaires puissent apporter de la nourriture, des médicaments et des abris à ceux qui en ont le plus besoin ».

La guerre a fait plus de 4 000 morts, selon les chiffres du mois d’août de l’ONU. Cependant, le bilan réel est certainement beaucoup plus élevé, affirment les médecins et les militants.

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a presque doublé depuis la mi-avril pour atteindre au moins 7,1 millions de personnes, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. 1,1 million de personnes supplémentaires sont des réfugiés dans les pays voisins, selon les chiffres publiés la semaine dernière par l’Organisation internationale pour les migrations.

Le Tchad a accueilli environ 465 000 réfugiés, principalement de la province du Darfour occidental où les RSF et ses milices arabes ont lancé des attaques de la terre brûlée contre des tribus non arabes dans la capitale provinciale de Geneina et ses environs, selon l’ONU et des groupes de défense des droits.