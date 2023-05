Des dizaines de personnes manifestent à Tokyo pour empêcher le Japon de rejeter de l’eau traitée, mais toujours radioactive, dans la mer

Des dizaines d’activistes anti-nucléaires ont manifesté mardi pour exiger que le Japon renonce à son plan de rejet dans la mer d’eau traitée mais toujours radioactive d’une centrale nucléaire endommagée par le tsunami, qui pourrait commencer cet été.

« Ne jetez pas d’eau contaminée dans la mer ! » les manifestants ont scandé devant le siège de la Tokyo Electric Power Company Holding à Tokyo, brandissant des banderoles avec leurs revendications telles que « Ne bombardez pas le Pacifique » et « Arrêtez l’eau contaminée ».

Le service public qui exploite l’usine détruite lors de la catastrophe de 2011 a presque terminé la construction des installations nécessaires pour libérer les quantités massives d’eau, qui devraient commencer après juin.

« Même après le traitement, certaines radiations restent dans l’eau », a déclaré Harumichi Saito, un militant d’Iwaki, une ville au sud de l’usine détruite. « C’est un projet multigénérationnel qui dure depuis des décennies et qui doit obtenir un consensus public. »

Le tsunami et le tremblement de terre du 11 mars 2011 ont endommagé les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima Daiichi, endommageant trois réacteurs nucléaires, provoquant une forte radioactivité de leur eau de refroidissement et une fuite dans les sous-sols des bâtiments. L’eau est collectée, traitée et stockée dans des réservoirs qui recouvrent une grande partie de l’usine.

Le gouvernement et TEPCO affirment que les réservoirs doivent être retirés pour faire place au démantèlement de l’usine et pour minimiser le risque de fuites en cas de nouvelle catastrophe.

Le plan a fait face à de vives protestations de la part des communautés de pêcheurs locales préoccupées par la sécurité et les atteintes à la réputation. Les pays voisins, dont la Corée du Sud, la Chine et les pays insulaires du Pacifique, ont protesté.

Les responsables japonais affirment que l’eau sera filtrée bien en dessous des niveaux internationaux de libération et diluée davantage par de grandes quantités d’eau de mer avant d’être rejetée, ce qui la rendra inoffensive. Cependant, certains scientifiques affirment que l’impact d’une exposition à long terme et à faible dose au tritium et à d’autres radionucléides sur l’environnement et les personnes est encore inconnu et que la libération devrait être retardée.

Plusieurs militants de Corée du Sud ont rejoint le rassemblement de mardi.

« L’océan Pacifique n’appartient pas au Japon. Il appartient à tous les êtres vivants de l’océan et à tous ceux qui en dépendent pour leur subsistance », a déclaré Kyoungsook Choi, coordinateur de Korea Radiation Watch. « Nous sommes ici aujourd’hui pour envoyer le message que le Japon n’a pas le droit de déverser l’eau radioactive. »

Tokyo et Séoul ont récemment accepté qu’une délégation sud-coréenne visite l’usine fin mai pour observer les préparatifs de la libération, alors que les deux parties s’efforçaient d’améliorer les liens tendus par des différends historiques.