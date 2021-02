Au moins 36 personnes ayant reçu les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna aux États-Unis ont développé un trouble immunitaire rare qui attaque le sang, selon des rapports. Un patient est décédé et les médecins ne peuvent exclure de blâmer le vaccin.

Le Dr Gregory Michael – un obstétricien-gynécologue de 56 ans qui dirigeait son propre cabinet au Mount Sinai Medical Center de Miami Beach pendant plus d’une décennie – est décédé en janvier d’une hémorragie cérébrale. Il avait reçu une dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech deux semaines plus tôt et a immédiatement développé une thrombocytopénie immunitaire, une maladie sanguine rare et parfois mortelle.

Michael est l’une des 36 personnes au moins à avoir développé la maladie après avoir reçu les vaccins contre le coronavirus de Pfizer ou de Moderna, selon un rapport du New York Times publié lundi. Les cas ont été auto-déclarés au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du gouvernement avant la fin du mois de janvier, ce qui signifie que davantage de personnes auraient pu développer la maladie depuis lors.

La thrombopénie immunitaire est une maladie rare affectant environ 50 000 personnes aux États-Unis. La maladie est causée par le système immunitaire du corps qui attaque les plaquettes qui sont le composant du sang responsable de la coagulation. Avec leur sang incapable de coaguler, les patients développent souvent des ecchymoses internes ou externes, qui peuvent ressembler à une éruption cutanée. Dans plusieurs cas comme celui de Michael, la maladie a provoqué des hémorragies massives ou des accidents vasculaires cérébraux.

Un patient contacté par le Times a souffert de saignements vaginaux abondants deux semaines après avoir reçu le vaccin de Moderna et a nécessité des transfusions de plaquettes et un traitement aux stéroïdes pour survivre. Une autre femme a été hospitalisée avec des ecchymoses et des saignements dans la bouche juste un jour après avoir reçu le même vaccin. Son état s’est détérioré au point que les médecins craignaient qu’un léger coup ne déclenche une hémorragie mortelle ne la poussent à quitter le lit d’hôpital.

Les cas ne peuvent pas tous être liés de manière concluante aux vaccins, mais le Dr James Bussel, hématologue et expert de la maladie, a déclaré au Times qu’une association « est possible. »

«Le fait que cela se produise après un vaccin est bien connu et a été observé avec de nombreux autres vaccins», il a dit. «Pourquoi cela arrive, nous ne savons pas.»

Contrairement aux vaccins traditionnels, qui utilisent une forme inactive de l’agent pathogène contre lequel ils protègent, les offres de Pfizer et de Moderna sont des vaccins à ARNm. Technologiquement nouveaux et donc non testés en masse, ces vaccins agissent en introduisant dans les cellules du corps un brin d’ARN avec des instructions qui indiquent à l’ADN de la personne comment commencer à fabriquer des anticorps.

Des chercheurs de l’Université de Cambridge affirment que les effets secondaires pourraient inclure «Réactions auto-immunes», mais les scientifiques de Harvard disent que les vaccins à ARNm produisent « Un type d’immunité plus fort » que leurs homologues traditionnels.

La thrombocytopénie immunitaire peut également se développer à la suite de certains médicaments et cancers, de la grippe et apparemment de Covid-19 lui-même. Dès le printemps dernier, bien avant que les vaccins ne soient presque terminés, des médecins aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Chine ont remarqué la maladie chez des patients Covid et soupçonné un lien.

Des responsables de la Food and Drug Administration (FDA) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré qu’ils enquêtaient sur les rapports du VAERS, tandis que Pfizer et Moderna ont déclaré au Times qu’ils surveillaient la sécurité de leurs vaccins.

Les médecins contactés par le Times insistent toujours sur le fait que la vaccination est sûre et que le risque de développer une maladie grave due au coronavirus est toujours plus élevé que le risque d’effets secondaires du vaccin.

