Des dizaines de personnes détenues lors d’un événement LGBTQ à Türkiye

La police a pris des mesures contre les militants qui ont assisté au défilé de la fierté interdit à Istanbul

Plus de 100 personnes ont été arrêtées dimanche lors du défilé de la fierté LGBTQ dans la plus grande ville de Turquie, a déclaré le gouverneur d’Istanbul, Davut Gul. Les militants sont descendus dans la rue malgré l’interdiction de l’événement.

« Notre avenir national dépend du maintien de l’institution de la famille en vie avec nos valeurs nationales et morales », Gul a écrit sur Twitter, jurant de ne pas autoriser « toute activité qui affaiblira l’institution de la famille. »

« Les 113 personnes qui ont participé dans le but de diffuser [LGBTQ] propagande ont été arrêtés », a ajouté le gouverneur.

Dimanche, la police a bloqué toutes les rues menant à l’avenue Istiklal dans le quartier historique d’Istanbul et à la place Taksim. Le trafic sur plusieurs lignes du métro d’Istanbul a été suspendu pendant des heures, selon le journal Cumhuriyet.

EN SAVOIR PLUS: Les gays ne sont pas les bienvenus – Erdogan

Les organisateurs de l’événement de fierté ont condamné la répression. « Nous rejetons cette politique de haine et de déni. Malgré toutes les interdictions, les criminalisations, les pressions et les tentatives de nous réprimer, nous continuerons à plaider pour une vie humaine pour tous et persisterons dans une vie démocratique », a déclaré le comité de la parade de la fierté d’Istanbul dans un communiqué.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a été réélu le mois dernier, a défendu le conservatisme social et décrit son principal rival Kemal Kilicdaroglu comme « une personne LGBT. » Dans son discours de victoire, Erdogan a fustigé ceux qui cherchaient à « normaliser l’homosexualité ».