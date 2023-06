Des dizaines de personnes détenues à Hong Kong alors que Pékin réprime l’anniversaire du massacre de Tiananmen

La police de Hong Kong a fouillé et arrêté des dizaines de personnes dimanche, dont quatre arrêtées pour intention « séditieuse », alors que les autorités ont renforcé la sécurité pour le 34e anniversaire de la répression de la place Tiananmen en 1989.

Les restrictions à Hong Kong ont étouffé ce qui était autrefois les plus grandes veillées marquant l’anniversaire de la répression sanglante des troupes chinoises contre les manifestants pro-démocratie, laissant des villes comme Taipei, Londres, New York et Berlin garder vivante la mémoire du 4 juin.

Près de Victoria Park, l’ancien site des vigiles annuelles, des centaines de policiers ont mené des opérations d’interpellation et de fouille, et déployé des véhicules blindés et des fourgons de police.

Des témoins de Reuters ont vu plus d’une douzaine de personnes emmenées, dont la militante Alexandra Wong, 67 ans, qui portait un bouquet de fleurs, un homme qui tenait une copie de 35 maiune pièce sur la répression de Tiananmen et un vieil homme debout seul au coin d’une rue avec une bougie.

« Le régime veut que vous oubliez, mais vous ne pouvez pas oublier… [China] veut blanchir toute l’histoire », a déclaré Chris To, 51 ans, qui a visité le parc en t-shirt noir et a été fouillé par la police.

Une personne menottée est conduite dimanche dans une camionnette par la police de Hong Kong. (Anthony Kwan/Getty Images)

« Nous devons utiliser notre corps et le bouche à oreille pour dire aux autres ce qui s’est passé. »

Les militants de Hong Kong affirment qu’une telle action policière fait partie d’une campagne plus large de la Chine pour écraser la dissidence dans la ville à laquelle on avait promis des libertés continues pendant 50 ans dans le cadre d’un modèle « un pays, deux systèmes » lorsque la Grande-Bretagne l’a rendu en 1997.

La sécurité est considérablement renforcée à Hong Kong cette année, avec jusqu’à 6 000 policiers déployés, y compris des agents anti-émeute et antiterroristes, selon les médias locaux.

De hauts responsables ont averti les gens de respecter la loi, mais ont refusé de préciser si de telles activités de commémoration sont illégales en vertu d’une loi sur la sécurité nationale que la Chine a imposée à Hong Kong en 2020 après des manifestations de masse parfois violentes en faveur de la démocratie.

Une personne est arrêtée et fouillée par la police à Hong Kong dimanche. (Getty Images)

Dans un communiqué, la police a déclaré que certains avaient été arrêtés pour intention séditieuse et pour « atteinte à l’ordre public ».

Le consulat général du Canada à Hong Kong a commémoré l’anniversaire en déclarant que « le Canada se tient aux côtés de tous ceux qui sont empêchés de faire respecter leurs droits » pour protester.

À Pékin, la place Tiananmen était bondée de touristes prenant des photos sous les yeux attentifs de la police et d’autres membres du personnel, mais sans aucun signe évident de renforcement de la sécurité.

Dimanche, un agent de sécurité surveille le passage des cyclistes et des piétons devant la porte Tiananmen à Pékin. (Emily Wang Fujiyama/Associated Press)

Un groupe de parents appelé les Mères de Tiananmen a déclaré que l’angoisse n’avait jamais cessé.

« Bien que 34 ans se soient écoulés, pour nous, les membres de la famille des personnes tuées, la douleur de perdre nos proches en cette nuit nous a tourmentés jusqu’à ce jour », a déclaré le groupe dans un communiqué publié par le chien de garde basé à New York Human Droits en Chine.

« Conclusion claire »

Malgré les avertissements à Hong Kong, certaines personnes, dont des libraires, ont discrètement marqué le 4 juin.

La militante emprisonnée de Hong Kong Chow Hang-tung, l’une des dirigeantes d’un groupe appelé The Alliance, qui organisait les vigiles du 4 juin, a déclaré sur Facebook qu’elle ferait une grève de la faim de 34 heures.

En Chine continentale, toute mention de la répression de la place Tiananmen – où les troupes ont ouvert le feu sur des manifestants pro-démocratie, tuant des centaines, voire des milliers, selon des groupes de défense des droits – est taboue et le sujet est fortement censuré.

REGARDER | Images d’archives du massacre de la place Tiananmen : Le massacre de la place Tiananmen en 1989 L’armée chinoise réprime les manifestations pro-démocratie avec une démonstration de force sanglante.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning, interrogé sur la réponse du gouvernement aux événements dans le monde pour marquer l’anniversaire, a déclaré vendredi à Pékin que le gouvernement était déjà parvenu à une « conclusion claire sur les troubles politiques de la fin des années 1980 ».

L’ambassade du Canada à Pékin a déclaré dimanche sur Twitter: « Nous nous souvenons des citoyens non armés et pacifiques qui ont été réduits au silence sur et autour de la place #Tiananmen le #4juin 1989. La #libertéd’expression et de réunion sont des #droits de l’homme universels. »

À Taïwan, gouverné démocratiquement, la dernière partie restante du monde de langue chinoise où l’anniversaire peut être célébré librement, des centaines de personnes ont assisté à un mémorial sur la place de la Liberté à Taipei, où un Pilier de la honte statue a été exposée.

Une personne place une bougie lors d’un événement commémorant la répression de Tiananmen à Taipei, Taiwan, dimanche. (Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Peggy Kwan, 57 ans, interprète lors de l’événement, a exprimé sa tristesse face à l’étouffement des commémorations à Hong Kong.

« Hong Kong recule », a-t-elle déclaré.

La Chine revendique Taiwan comme sien et n’a pas renoncé à l’usage de la force pour assurer une éventuelle unification. Le vice-président taïwanais William Lai, candidat à la présidence du Parti démocrate progressiste au pouvoir lors d’une élection en janvier prochain, a écrit sur sa page Facebook que la mémoire de ce qui s’est passé à Pékin en 1989 doit être préservée.

« L’événement commémorant le 4 juin a continué à se tenir à Taipei, ce qui montre que la démocratie et l’autoritarisme sont les plus grandes différences entre Taiwan et la Chine », a-t-il déclaré.