Des dizaines de personnes défilent à travers Vancouver en l’honneur des hommes et des garçons autochtones disparus et assassinés

Des dizaines de personnes ont défilé vendredi dans le centre-ville de Vancouver en l’honneur des garçons, des hommes et des personnes bispirituelles autochtones disparus et assassinés à travers le pays.

La deuxième marche annuelle a été organisée comme un appel à la justice, les familles affirmant que les disparitions et les décès de leurs proches n’ont pas capté l’attention du public comme ils auraient dû.

« Quand mon fils est mort, il n’y avait personne. Nous nous sentions seuls. Aujourd’hui, je me sens tellement soulagée, en voyant tous ces gens, que nos prières sont exaucées », a déclaré Eugenia Oudie, dont le fils, Charles, a été retrouvé mort près du Pacifique. Exposition nationale à Vancouver le 6 septembre 2015.

La foule s’est rassemblée au quartier général du service de police de Vancouver avant de traverser le pont de la rue Cambie jusqu’au parc Creekside, près du village olympique.

« [We march] pour nos frères et guerriers, un oncle, un père, un fils, un petit-enfant – pour reconnaître leurs noms », a déclaré Loretta John, dont le beau-frère, Everett Jones, a disparu de Duncan, sur l’île de Vancouver, en 2016.

« Il est toujours porté disparu, il fait toujours partie de la famille et nous voulons juste la fermeture », a-t-elle poursuivi. « On ne se fait plus laver sous le pont. »

En 2020, les hommes autochtones étaient quatre fois plus susceptibles de mourir par homicide qu’une femme autochtone et sept fois plus susceptibles de mourir par homicide que les non-Autochtones au Canada.

Statistique Canada a déclaré que les hommes représentaient plus de 80 % des 201 Autochtones tués cette année-là, ce qui signifie que le nombre d’hommes autochtones décédés par homicide a atteint son plus haut niveau depuis 2014.

Les pagayeurs dans un canot traditionnel des Premières Nations sur False Creek accueillent les personnes participant à la deuxième marche commémorative annuelle des hommes, garçons et 2S+ autochtones disparus et assassinés à Vancouver vendredi. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Les hommes autochtones sont les plus susceptibles d’être tués au Canada, suivis des femmes autochtones.

« Nous voulons que cette prise de conscience continue de se propager à travers la mosaïque canadienne pour qu’ils comprennent : pourquoi les peuples autochtones sont-ils toujours en bas ? Nous sommes en bas, toujours invisibles, non reconnus », a déclaré le fondateur de la marche, Curtis Ahenakew, membre de la Première nation Ahtahkakoop en Saskatchewan.

La famille d’Eugenia Oudie a engagé son propre enquêteur pour enquêter sur la mort de Charles après que les autorités ont jugé qu’il s’agissait d’un accident. Elle travaille à l’obtention d’une maîtrise en études des Premières Nations à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, avec un accent sur les hommes et les garçons disparus et assassinés.

« Nous devons trouver un équilibre avec les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées … nous devons élever nos hommes avec la guérison », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau financement de 95,8 millions de dollars sur cinq ans pour les familles des Autochtones disparus et assassinés. À l’époque, le ministre de la Justice, David Lametti, avait déclaré qu’une partie de l’argent offrirait des services aux familles des hommes victimes.