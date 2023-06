Des dizaines de personnes craignent la mort en Inde après la collision de trains de passagers et de marchandises

Au moins 50 personnes ont été tuées en Inde vendredi après qu’un train de voyageurs serait entré en collision avec un train de marchandises dans l’est du pays.

Le Hindustan Times rapporte que la collision a impliqué le Coromandel Express à Odisha, dans lequel quatre de ses wagons ont déraillé. Dattatraya Bhausaheb Shinde, le principal administrateur du district de Balasore, a déclaré qu’au moins 50 personnes étaient mortes, selon l’Associated Press, qui a également cité des responsables affirmant qu’il y avait environ 400 blessés.

« Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées », a écrit le Premier ministre indien Narendra Modi sur Twitter.

« Que les blessés se rétablissent bientôt. J’ai parlé au ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw et fait le point sur la situation », a-t-il ajouté. « Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site de l’accident et toute l’assistance possible est apportée aux personnes touchées. »

« Profondément angoissé d’apprendre la perte de vies humaines dans un malheureux accident ferroviaire à Balasore, Odisha », a écrit le président indien, Draupadi Murmu, sur Twitter. « Mon cœur va aux familles endeuillées. Je prie pour le succès des opérations de sauvetage et le rétablissement rapide des blessés. »

Les sauveteurs tentaient de libérer 200 autres personnes qui craignaient d’être piégées dans les wagons déraillés, a déclaré DB Shinde, l’administrateur du district de Balasore dans l’État d’Odisha. La cause du déraillement faisait l’objet d’une enquête.

Les responsables du chemin de fer du sud-est qui ont parlé sous couvert d’anonymat ont déclaré craindre de lourdes pertes, a rapporté Reuters.

Amitabh Sharma, un porte-parole du ministère des chemins de fer, a déclaré que certains morceaux mutilés du train déraillé sont tombés sur une voie proche et ont été heurtés par un autre train de voyageurs venant de la direction opposée.

Le train aurait voyagé de Howrah dans l’État du Bengale occidental à Chennai, la capitale de l’État du sud du Tamil Nadu.

