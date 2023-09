Des dizaines de personnes blessées lors de violences lors d’un festival culturel érythréen en Allemagne | Nouvelles du monde

Des affrontements entre partisans et opposants du gouvernement érythréen lors d’un festival culturel en Allemagne ont fait des dizaines de blessés, dont au moins 26 policiers.

La violence a éclaté peu avant le début de l’événement à Stuttgart samedi après-midi.

Environ 200 manifestants se sont rassemblés et ont commencé à lancer des pierres, des bouteilles et d’autres missiles sur la police et les participants.

Six des policiers blessés ont dû être hospitalisés.

La confrontation a été la dernière agitation à mar Érythréen événements culturels à Allemagne et ailleurs.

En juillet, des affrontements lors d’un festival érythréen à Giessen, dans l’ouest de l’Allemagne, ont blessé 22 policiers.

Plus tôt ce mois-ci, il y a eu émeutes à Tel-Aviv après que les manifestants ont été empêchés d’atteindre l’ambassade érythréenne.

L’événement de Stuttgart était organisé par plusieurs groupes considérés comme proches du gouvernement du président érythréen Isaias Afwerki.

Des dizaines de milliers de personnes ont fui l’Érythrée pour l’Europe, nombre d’entre elles affirmant avoir été maltraitées par le régime répressif.

Les conflits entourant des rassemblements comme celui de samedi soulignent la profonde division entre les immigrants de ce pays d’Afrique du Nord-Est – ceux qui restent proches du gouvernement et ceux qui ont fui pour vivre en exil et s’opposent fermement à M. Isaias.

À la suite des troubles, le vice-président de la police de Stuttgart, Carsten Hoefler, a condamné les actions des manifestants et a déclaré dans un communiqué que « ni l’ampleur ni l’intensité de la violence n’étaient visibles à l’avance ».

Les autorités municipales ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’interdire le festival à l’avance, mais qu’elles prendraient des mesures pour empêcher de tels troubles à l’avenir.

« Nous devons prendre des mesures décisives contre l’émergence de conflits provenant d’autres Etats sur le sol allemand », a déclaré le maire de Stuttgart, Frank Nopper.