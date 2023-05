Des dizaines de personnes arrêtées lors de manifestations anti-monarchie lors du couronnement de Charles III: « PAS MON ROI »

Des dizaines de personnes ont été arrêtées à Londres au milieu des célébrations du couronnement samedi – un jour où la police a déclaré qu’elle aurait une faible tolérance et traiterait « avec vigueur » les perturbateurs.

Certaines des arrestations comprenaient des infractions telles que trouble à l’ordre public et complot en vue de causer une nuisance publique, mais certains manifestants anti-monarchie du groupe Republic se sont également retrouvés menottés à la suite d’une manifestation à Trafalgar Square.

Le chef de la République, Graham Smith, faisait partie des personnes arrêtées, selon Reuters.

Les arrestations de manifestants pacifiques ont suscité une certaine inquiétude parmi les groupes de défense des droits humains.

« C’est quelque chose qu’on s’attendrait à voir à Moscou, pas à Londres », a déclaré Yasmine Ahmed, directrice de Human Rights Watch au Royaume-Uni, à BBC News.

Le commandant Karen Findlay a défendu les arrestations.

« La protestation est légale et elle peut être perturbatrice », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Nous avons contrôlé de nombreuses manifestations sans intervention dans la préparation du couronnement et pendant celui-ci. »

Elle a ajouté qu’il était de leur « devoir » d’avoir une réponse « proportionnée ».

« Nous avons également le devoir d’intervenir lorsque la manifestation devient criminelle et peut causer de graves perturbations. Cela dépend du contexte. Le couronnement est un événement unique dans une génération et c’est une considération clé dans notre évaluation. Une manifestation impliquant un grand nombre a eu lieu. aujourd’hui avec la connaissance de la police et sans intervention. »

Au total, 52 personnes ont été interpellées samedi et toutes restent en garde à vue, a indiqué la police.

Le roi Charles III et la reine Camilla ont été officiellement couronnés lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster à Londres samedi matin qui a attiré des milliers de personnes dans la région pour voir le roi et la reine se rendre au palais de Buckingham et en revenir.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.