Des dizaines de personnes arrêtées à Paris après les quarts de finale de la Coupe du monde — RT World News

Des émeutiers ont affronté la police sur les Champs-Elysées à Paris samedi soir, à la suite des victoires de la France et du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde de football au Qatar.

Des supporters de football, dont certains étaient enveloppés de drapeaux marocains rouges et verts, ont tiré des feux d’artifice en direction de la police et ont bombardé les policiers de projectiles. La police en tenue anti-émeute complète a répondu en tirant des gaz lacrymogènes et en chargeant dans la foule.

La police a déclaré que 74 arrestations ont été effectuées et que deux scooters ont été incendiés. Reuters a rapporté que les magasins étaient également visés.

Selon les médias locaux, 1 220 officiers ont été déployés pour contrôler la foule de plus de 20 000 fans qui se sont rassemblés pour regarder les deux quarts de finale consécutifs disputés au Qatar.

Le Maroc est la première nation africaine à atteindre les demi-finales après une superbe victoire contre le Portugal. Quelques heures plus tard, l’équipe de France bat l’Angleterre. La France et le Maroc s’affronteront mercredi.

Fin novembre, des supporters marocains se sont révoltés à Bruxelles, ainsi que dans les villes néerlandaises d’Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye lorsque leur équipe a battu la Belgique. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau dans la capitale belge, où une dizaine de personnes ont été arrêtées et une voiture incendiée.

Plusieurs incidents ont été signalés en France mardi après la victoire du Maroc contre l’Espagne. Des magasins ont été endommagés et des poubelles ont été incendiées.