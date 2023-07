Des dizaines de partisans du Pakistanais Imran Khan ont quitté son parti et lancé le leur avant les élections

ISLAMABAD (AP) – Dans un coup dur porté à l’ancien Premier ministre pakistanais et chef de l’opposition Imran Khan, des dizaines de ses partisans ont quitté son parti lundi pour lancer le leur avant les élections législatives prévues plus tard cette année.

Le développement dramatique – décrit comme une «rébellion politique» au sein du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf de Khan – est survenu deux mois après que de violentes manifestations ont secoué le pays début mai. Les partisans de Khan, irrités par son arrestation dans le cadre d’une affaire de corruption, se sont révoltés pendant des jours, attaquant des installations publiques et militaires.

La violence meurtrière n’a cessé qu’après la libération de Khan sur ordre de la Cour suprême du Pakistan. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs membres de premier plan du cercle de Khan l’ont abandonné, en désaccord avec sa campagne contre l’administration de son successeur, l’actuel Premier ministre Shehbaz Sharif.

Mais dans un geste sans précédent lundi, 57 des membres du parti de Khan – pour la plupart d’anciens législateurs et d’autres politiciens bien connus – ont annoncé qu’ils quittaient le parti et formaient le leur, appelés parlementaires Tehreek-e-Insaf.

Ils ont accusé Khan de poursuivre « une politique de haine et de confrontation » lors des violences de mai. La plupart des dissidents viennent du nord-ouest du Pakistan, une ancienne région tribale frontalière de l’Afghanistan qui a longtemps été un bastion et une base de soutien pour Khan, tout comme la province orientale du Pendjab et la ville natale de Khan, Lahore.

Parmi les transfuges les plus importants figure Pervez Khattak, qui a été ministre de la Défense dans le gouvernement de Khan jusqu’à ce que l’ancienne star du cricket devienne un politicien islamiste et que le Premier ministre soit évincé lors d’une défiance au Parlement en avril 2022.

Khattak a déclaré lundi à un rassemblement d’anciens législateurs et politiciens dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest, qu’ils donneraient à Khan une « période difficile » lors des prochaines élections, qui auront probablement lieu en octobre ou novembre.

Le parti de Khan a comparé les transfuges et le nouveau parti politique à « faire pousser des mauvaises herbes » dans un champ d’herbe après la saison des pluies. Khan devait publier une déclaration plus tard.

La semaine dernière, Sharif a déclaré qu’il quitterait ses fonctions de Premier ministre le mois prochain, après avoir terminé son mandat de cinq ans.

Khan a fait face à des critiques à l’échelle nationale – à la fois de la part de l’administration et de nombreux Pakistanais ordinaires – à la suite des violences de mai qui ont également vu des bureaux du puissant service de renseignement et de l’armée de l’air pakistanais attaqués. La résidence d’un haut commandant de l’armée régionale à Lahore a été incendiée.

Le mois dernier, l’armée a licencié trois officiers supérieurs de l’armée pour incapacité à empêcher des attaques violentes. Par ailleurs, l’armée a annoncé qu’elle jugeait 102 civils devant les tribunaux militaires pour leur implication dans les attaques.

Au moins 10 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les partisans de Khan et la police. Plus tard, la police a arrêté plus de 5 000 personnes en lien avec les émeutes. La plupart des personnes détenues ont ensuite été libérées sous caution.

Mais l’administration a également riposté et Khan a été giflé avec plus de 150 affaires judiciaires, dont plusieurs pour corruption, « terrorisme » et incitation à la violence. L’ancien Premier ministre s’est enlisé dans de nombreux cas. Il a été libéré sous caution dans de nombreux cas, mais a été contraint de comparaître devant le tribunal pour demander une protection contre l’arrestation, une mesure courante en vertu de la loi pakistanaise.

Khan dit qu’il est politiquement victimisé par Sharif, une accusation que le gouvernement nie. Khan a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il reviendrait au pouvoir si de nouvelles élections se tenaient de manière libre et équitable.

Lundi également, Khan et son épouse, Bushra Bibi, ont comparu devant la Haute Cour de Lahore pour signer leurs cautions dans une autre affaire de corruption en cours contre eux. Au tribunal, Khan a déclaré aux journalistes que les autorités s’efforçaient de le disqualifier pour briguer un siège au parlement avant la fin du mandat de Sharif en tant que Premier ministre le mois prochain.

Munir Ahmed, Associated Press