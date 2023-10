Des dizaines de Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés lors de raids aériens israéliens nocturnes sur divers quartiers résidentiels de la bande de Gaza, alors que le régime de Tel Aviv a intensifié ses bombardements sur l’enclave assiégée, alors que son armée « étendait » ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. territoire.

L’agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté que plusieurs Palestiniens ont perdu la vie et des dizaines d’autres ont été blessés tôt dimanche matin, lorsque des avions militaires israéliens ont frappé le camp de réfugiés d’Al-Shati, dans le nord de la bande de Gaza.

Le rapport ajoute que des corps sont toujours coincés sous les décombres.

Les avions de guerre israéliens ont également bombardé une maison de six étages dans le quartier sud de Tel al-Hawa, dans la ville de Gaza, tuant et blessant un certain nombre de Palestiniens.

Dans le quartier al-Zaytoun de la ville de Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont touché plusieurs maisons et tué au moins 30 citoyens, tout en en blessant de nombreux autres.

Les frappes israéliennes ont visé 110 maisons du camp de réfugiés de Jabalia, situé au nord de Gaza, et ont tué au moins 45 personnes.

WAFA a également rapporté que les attaques aériennes israéliennes avaient détruit une place résidentielle à Bir al-Naja, dans le nord de Gaza, tuant des dizaines de personnes.

À Khan Younis et Rafah, environ 57 Palestiniens ont été tués dimanche par des frappes aériennes israéliennes. La majorité de ceux qui ont été tués ont été déplacés.

Une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU prévue lundi

Par ailleurs, une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée par les Émirats arabes unis (EAU) est désormais officiellement prévue lundi après-midi après 15 heures, heure de New York (19 heures GMT).

Les Émirats arabes unis ont demandé cette réunion samedi après qu’Israël ait étendu ses opérations terrestres à Gaza.

À ce jour, le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas parvenu à un accord sur quatre résolutions différentes appelant à un cessez-le-feu ou à une pause humanitaire plus courte, depuis le début de l’escalade actuelle de la violence au début du mois.

Le ministre russe des Affaires étrangères estime que l’agression israélienne contre Gaza est contraire au droit international

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également déclaré que l’attaque israélienne contre Gaza allait à l’encontre du droit international et risquait de créer une catastrophe qui pourrait durer des décennies.

Lavrov a fait ces commentaires dans une interview accordée samedi à l’agence de presse officielle biélorusse Belta.

« Si Gaza est détruite et que deux millions d’habitants sont expulsés, comme le proposent certains hommes politiques en Israël et à l’étranger, cela créera une catastrophe pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles », a prévenu Lavrov.

“Il faut arrêter et annoncer des programmes humanitaires pour sauver la population sous blocus”, a souligné le plus haut diplomate russe.

Israël est engagé dans une guerre féroce contre Gaza depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas et son compatriote mouvement de résistance basé à Gaza, le Jihad islamique, ont lancé leur plus grande opération contre les occupants depuis des années. L’Opération surprise Al-Aqsa Storm est intervenue en réponse aux crimes intensifiés du régime contre le peuple palestinien.

Le bilan des morts depuis le début du carnage israélien a dépassé les 8 000 et plus de 20 500 Palestiniens ont été blessés. Un chiffre stupéfiant de 70 pour cent des victimes à Gaza sont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

L’offensive israélienne en cours a poussé la bande de Gaza au bord d’une catastrophe humanitaire, avec des centaines de milliers de civils palestiniens endurant d’immenses souffrances et pertes.